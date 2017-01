IGS Nienburg erhält Startsignal für gymnasiale Oberstufe

Nienburg - Die Integrierte Gesamtschule Nienburg (IGS) hat von der Niedersächsischen Landesschulbehörde das Startsignal für die Erweiterung um eine gymnasiale Oberstufe, Sekundarbereich II, erhalten.

Sie beginnt ab dem Schuljahr 2019/20 mit dem Jahrgang 11 aufsteigend. In der Antragsstellung hatte der Landkreis Nienburg als Schulträger die erforderlichen Schülerzahlen und die Schule das entsprechende Wahlspektrum an Schwerpunktfächern nachweisen können.

Als überaus positiv wertet der Landkreis die kurzfristige Genehmigung, ab dem Schuljahr 2019/20 den Schülern der IGS künftig die gymnasialen Klassen 11 bis 13 anbieten zu können. „Schüler und Eltern müssen nun nicht in Sorge sein, dass bei entsprechendem Interesse und Eignung für die gymnasiale Oberstufe ein Schulwechsel notwendig ist“, betont Brigitte Immel, Leiterin des Fachbereichs Bildung beim Landkreis. Damit werde dem Jahrgang der Gründungsphase, die als Fünftklässler in die IGS kamen, eine durchgehende IGS-Schulbiographie ermöglicht.

In seiner Antragstellung konnte der Landkreis eine Schülerzahlenentwicklung für die kommenden zehn Jahre von mindestens 54 Schülern pro Jahrgang statistisch prognostizieren. Damit ist auch die erforderliche Wahlmöglichkeit in der Schwerpunktsetzung der Unterrichtsfächer gegeben. Grundsätzlich erhält eine IGS immer zunächst die Genehmigung für die Sekundarstufe I, also die Klassen 5 bis 10, und erst auf weiteren Antrag hin die Genehmigung für die Sek. II. Die Landesschulbehörde hat die Einrichtung der Oberstufe an der IGS Nienburg bereits dreieinhalb Jahre nach Schuleröffnung 13/14 und damit überaus schnell genehmigt. „Die Antragstellung war tatsächlich von allen Seiten optimal vorbereitet. Im Übrigen hat das pädagogische Konzept der Schule überzeugende Schülerzahlen eingebracht. Auch das hat bei der Landesschulbehörde sicherlich zu der Entscheidung beigetragen“, erläutert Schulleiter Mathias Granz.

Mit der Genehmigung kann die Planung für den Neubau der gymnasialen Oberstufe vorangehen. Schule, Verwaltung und Architektenteam entwickeln derzeit Baupläne, um damit in die Beratung im IGS-Bauausschuss zu gehen.

Quelle: BlickPunkt Nienburg