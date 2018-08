„Standortübungsplatz ist kein Freizeitgelände“

Langendamm - Auf dem Standortübungsplatz in Langendamm ist viel Betrieb. „Doch daran ist die Bundeswehr nicht immer beteiligt“, bedauert Oberstleutnant Ulrich Baade in einer Mitteilung. Anwohner führten ihre Hunde Gassi, quer über die sogenannte Mörserwiese seien bereits geführte Jogging-Gruppen beobachtet worden, „und mit Quads und Enduros werden die Panzertrecks befahren“. Dabei ist das Betreten des Geländes für Zivilisten streng verboten.

„Und das aus gutem Grund“, erläutert Oberstabsbootsmann Onno Meyer, der als Standortfeldwebel den Übungsplatz betreut. „Hier sind Soldaten mit schweren Fahrzeugen unterwegs, gelegentlich auch nachts und an Wochenenden.“

Die Soldaten üben Meyer zufolge bei Dunkelheit das lautlose Fahren ohne Licht, trainieren den Bau von Sperren aus „messerscharfem Bandstacheldraht“ und heben Kampfstände aus, die für Personen, „die dort nichts verloren haben“, leicht zur Fallgrube werden könnten. Darüber hinaus werde darüber nachgedacht, „in begrenztem Umfang bei Bedarf Schießbetrieb durchzuführen“. Meyer warnt weiter: „Von der derzeitigen Ruhe sollten sich Neugierige daher nicht täuschen lassen, zumal das Ende der Urlaubszeit bevorsteht. Bald ist wieder mehr los.“

Die Soldaten müssten sich darauf verlassen können, dass sie auf dem Gelände allein sind. „Nur, weil in Nienburg keine Kettenfahrzeuge mehr stationiert sind, heißt das nicht, dass auf dem Übungsplatz nichts mehr los ist. Wer die unmissverständlich formulierten und sichtbar aufgestellten Verbotsschilder missachtet, gefährdet sich selber“, mahnt Meyer.

+ „Die Verbotsschilder stehen so dicht, dass niemand behaupten kann, er habe sie übersehen“, so Oberstabsbootsmann Meyer. © Bundeswehr

In vielen Bereichen des heutigen Lebens seien zunehmende Gleichgültigkeit gegenüber Vorschriften oder der Nervenkitzel, etwas Verbotenes und Gefährliches zu tun, Ursachen für schwere Unglücke. „In unserem Verantwortungsbereich dürfen wir so etwas nicht zulassen“, erklärt Meyer.

Hinzu komme, dass auf dem Gelände immer wieder alte Munitionsteile gefunden würden, die noch von der früher dort befindlichen Lufthauptmunitionsanstalt der Wehrmacht (MUNA) stammten. Zwar seien die Munitionsvorräte bei Kriegsende gesprengt worden, aber der Erdboden sei bis heute nur unvollständig bereinigt.

„Schon im November 1945 kamen 17 Personen, die auf dem nicht mehr gesicherten Gelände nach Verwertbarem suchten, durch eine Explosion von Munitionsresten ums Leben; 1953 fand ein weiterer Mensch das gleiche Schicksal“, mahnt der Oberstabsbootsmann.

Unbefugte können die Gefahren des Geländes nicht kennen

Die dort übenden Soldaten werden laut Meyer in die gefährlichen Stellen eingewiesen und schränkten ihre Tätigkeit dort ein. Dasselbe gelte für den Bundesförster, der den Wald auf dem Standortübungsplatz bewirtschaftet, sowie für die Jäger, die in Absprache mit ihm den Wildbestand regulieren. Wer das Gelände unbefugt betritt, habe diese Kenntnis nicht. „Ich würde meinen Hund nicht in einem Gebiet schnuppern lassen, in dem noch unentdeckte Explosivstoffe, giftige Schwermetalle, Phosphor und andere Stoffe verstreut sind“, rät Meyer.

Oberst Michael Mattes, der zurzeit die Geschäfte des Standortältesten führt, setzt auf die Vernunft und Einsicht der Anwohner: „Wir sind nicht darauf erpicht, jeden Verstoß anzuzeigen und ahnden zu lassen. Gute Nachbarn zeigen sich in der Regel nicht gegenseitig an, aber sie laufen sich auch nicht gegenseitig ungefragt durch den Garten.“ Mattes betont, dass die Bundeswehr für ihr Gelände verantwortlich ist, aber wegen der eindeutigen Beschilderung nicht für Schäden haftet.