Ausgezeichnete Aufräumer: Nienburg als „World Cleanup Kommune“ zertifiziert

Von: Marc Lentvogt

Über die Auszeichnung Nienburgs als „World Cleanup Kommune“ freuen sich Melissa Tietje von der Klimaschutzagentur Mittelweser (l.) und Erste Stadträtin Dr. Maren Fröhlich. © Klimaschutzagentur/Stadt

Die Stadt Nienburg ist „World Cleanup Kommune“ – eine von nur 53 in ganz Deutschland. Das dazugehörige Programm soll dazu motivieren, ein Zeichen für Sauberkeit zu setzen.

Nienburg – Die Stadt Nienburg ist in diesem Jahr für ihr Engagement im Rahmen des World Cleanup Day (Weltaufräumtag, die Red.) von den Initiatoren der Aktion „Let’s do it! Germany“ als „World Cleanup Kommune“ ausgezeichnet worden. Damit gehört sie zu derzeit 53 Kommunen in Deutschland, die auf diese Weise zertifiziert sind, wie der Internetseite des World Cleanup Days zu entnehmen ist. Darunter beispielsweise die Städte Bamberg und Heidelberg oder auch der Landkreis Regensburg.

Das Zertifikat hat laut einer Pressemitteilung der Klimaschutzagentur die Erste Stadträtin Dr. Maren Fröhlich im Beisein von Melissa Tietje, Klimaschutzagentur Mittelweser, entgegengenommen. Fröhlich kommentiert die Auszeichnung: „Die Sauberkeit unserer Stadt und unserer Umwelt ist eine gemeinschaftliche Aufgabe, bei der alle einen Beitrag leisten können. Deshalb freue ich mich, dass die Klimaschutzagentur und der BAWN ein tolles Programm auf die Beine gestellt haben, bei dem alle Menschen mitmachen und ein Zeichen für Sauberkeit setzen können. Wenn wir auf die Produkte und ihre Recyclebarkeit achten, fällt auch weniger Abfall an, der auf verschiedenste Wege in die Umwelt gelangt.“ Bereits zum dritten Mal in Folge organisiere die Stadt in Kooperation mit der Klimaschutzagentur und dem BAWN (Betrieb Abfallwirtschaft Nienburg/Weser) Aktionen rund um den World Cleanup Day.

Das Reinemachen vor dem Altstadtfest Das Nienburger Altstadtfest naht und die Stadt möchte sich von ihrer besten Seite zeigen. Aus diesem Grund sind an mehreren Tagen intensive Reinigungsarbeiten geplant, informiert die Stadt in einer Pressemitteilung. Bei den Arbeiten könne nicht ausgeschlossen werden, dass sie räumliche Einschränkungen oder Lärmbelästigungen nach sich ziehen. Die betroffenen Tage sind Freitag, 22. September, von 4 bis 10 Uhr sowie Samstag und Sonntag, 23. und 24. September, von 23 bis 10 Uhr. Der Baubetriebshof und die Stadtverwaltung bitten in ihrer Mitteilung um Verständnis für etwaige Einschränken.

Wer dem Bauhof ein wenig Arbeit abnehmen möchte, dem empfiehlt die Stadtverwaltung die Teilnahme am World Cleanup Day am 16. September um 10 Uhr. Am Ernst-Thoms-Platz beginnt eine Müllsammelaktion. Zu dieser erbittet die Klimaschutzagentur Anmeldungen unter 05021/843 66 00 oder per E-Mail an info@klimaschutzagentur-mittelweser.de.

Jedes Jahr am dritten Samstag im September treffen sich weltweit Freiwillige, um sich an dieser Aufräumaktion zu beteiligen. So seien 2022 bundesweit 1 400 Tonnen Müll gesammelt worden. In Nienburg seien in den vergangenen Jahren schon 50 Teilnehmende motiviert worden.