Niedersächsisches Spargelmuseum feiert Neueröffnung in Nienburg

Teller bemalen und Schaukochen haben 2022 für zahlreiche glückliche Besucherinnen und Besucher beim Spargelfest des Museums gesorgt.

Das Spargelmuseum präsentiert sich nach dem Umbau „runderneuert“.

Nienburg – Das traditionelle Spargelfest am Niedersächsischen Spargelmuseum soll dieses Jahr noch etwas größer ausfallen. Zur Neueröffnung der modernisierten Dauerausstellung wird der Feier am Sonntag, 21. Mai, am Quaet-Faslem-Haus ein großes Familienfest angeschlossen.

Am 14. November vergangenen Jahres haben im Museum die Umbauarbeiten begonnen. Ein komplett neues Konzept wurde erarbeitet, junge Menschen sollten eine größere Rolle einnehmen können.

Neue Dauerausstellung im Spargelmuseum

Nun ist der Umbau abgeschlossen und das Spargelmuseum präsentiert sich nach eigenen Angaben „runderneuert“. Die neue Dauerausstellung „nimmt die Gäste mit auf eine Reise ,Vom Feld zum Teller’“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Von den Veränderungen, die sich an „junge und jung gebliebene Besucherinnen und Besucher“ richten, zeigt sich das Museum vollends überzeugt. Spielgeräte im Außengelände, virtuelles Traktorfahren und ein Spargeldamm mit Mitmach-Stationen laden zum Entdecken ein. So soll das Spargelfest die ganze Familie begeistern. Damit aber noch nicht genug für die kleinen Gäste, denn das Spargelfest biete in diesem Jahr auch eine Hüpfburg und „ein nostalgisch anmutendes Kinderkarussell“ auf, wovon die Organisatoren sich Kirmesstimmung erhoffen. Weiterhin werden Silvia Lichtenberg und Andreas Wetzig im Mitmachzirkus die Chance bieten, „kleine artistische Einlagen zu trainieren“.

Die neuen Sehenswürdigkeiten und Angebote werden ergänzt durch Altbekanntes: Wie in den vergangenen Jahren kann an einer Mitmachstation eine Tasse oder ein Teller nach eigener Idee mit Porzellanfarbe gestaltet und mit heim genommen werden. Wer lieber zuschaut, als selber aktiv zu werden, ist am Vormittag beim Spargel-Schaukochen richtig. Natürlich wird auch die neue Nienburger Spargelkönigin Marleen Graue proklamiert. Aus diesem Anlass würden erneut viele Produktköniginnen Niedersachsens anwesend sein, verspricht das Museum.

Am Nachmittag wird ab 16 Uhr das Ensemble Nostalgie mit einem umfangreichen Programm für musikalische Unterhaltung im Zeichensaal sorgen. Tonka Angheloff (Violine), Birgit Ideker (Akkordeon), Ursula Daues (Piano) und Frank Dibbert (Kontrabass) verfügen laut Mitteilung über ein Repertoire, das sich von Foxtrott über Walzer bis zum Tango spanne. „Ein buntes Programm voller Atmosphäre und Vielseitigkeit“, verspricht Violinistin Tonka Angheloff.

Spargelspezialitäten zum Fest

Damit niemand hungrig sein muss, werden beim Fest – natürlich – Spargelspezialitäten angeboten, aber auch selbst gebackene Kuchen und Torten, verspricht das Museum in seiner Ankündigung.

„Wir freuen uns darauf, das umfangreiche Projekt der Neugestaltung des Niedersächsischen Spargelmuseums nun abzuschließen und die Wiedereröffnung mit diesem schönen Fest zu feiern. Alle Interessierten jeden Alters sind herzlich willkommen!“, wird Museumsleiterin Dr. Kristina Nowak-Klimscha abschließend zitiert.

Alle Angebote seien aufgrund einer „großzügigen Förderung der Sparkasse Nienburg“ kostenfrei. Das gelte auch für den Eintritt in alle Museumsgebäude.

Rahmendaten: Das Spargelfest wird von 11 bis 17 Uhr im Museumsgarten, Leinstraße 4, gefeiert. Karussell und Hüpfburg stehen auf der Europawiese.

Weitere Informationen auf www.museum-nienburg.de.