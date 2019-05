Spahn will das Vertrauen zurückgewinnen

Gesundheitsminister referiert in Warpe über die Bedeutung Europas und macht Pflegenden Mut

+ © Campe Gesundheitsminister Jens Spahn nimmt sich Zeit für die Fragen der Zuhörer. © Campe

Warpe - Zu einer unter dem Motto „Anpacken. Für Europa“ stehenden Informationsveranstaltung aus Anlass der Europawahl am 26. Mai hatte der CDU-Kreisverband Nienburg am Freitag ins Landhaus Hüneke in Nordholz eingeladen. Kreisvorsitzender Dr. Frank Schmädeke konnte am Abend den Bundesminister für Gesundheit Jens Spahn, den Vorsitzenden der Jungen Union Deutschland und Kandidaten für das Europäische Parlament Tilmann Kuban sowie weitere Landtagsabgeordnete und Kommunalpolitiker und etwa 100 Gäste begrüßen.