Sozialwahlen: Spitzenkandidatin fordert schnelle Beratungstermine

Von: Sigi Schritt

Müssen bis zum Monatsende ihr Ziel erreichen: die Wahlzettel der Sozialwahl. © Sigi Schritt

Die Sozialwahl ist nach der Europawahl und der Bundestagswahl die drittgrößte Wahl in Deutschland. Sie findet alle sechs Jahre statt. Viele Leser dieser Zeitung haben bis zu zwei Wahlbenachrichtigungen erhalten.

Kreis Nienburg – Wählen dürfen alle, die bei der Deutschen Rentenversicherung (DRV) Bund versichert sind. Außerdem kann wählen, wer bei einer der sogenannten Ersatzkassen ist: Techniker Krankenkasse, DAK-Gesundheit, Barmer, KKH (Kaufmännische Krankenkasse) oder Handelskrankenkasse (hkk). Wer von einer dieser Kassen und von der Deutschen Rentenversicherung einen Brief mit Wahlunterlagen erhalten hat, ist wahlberechtigt – mit jeweils einer Stimme pro Umschlag, teilt die Bundesregierung mit. Stichtag für die Wahl ist der 31. Mai. Bis zu diesem Tag müssen die ausgefüllten Wahlunterlagen bei der Krankenkasse oder der Deutschen Rentenversicherung Bund eingegangen sein.

Tanja Brüggemann: „Wer sein Stimmrecht nicht nutzt, kann keinen Einfluss auf die Zusammensetzung der Selbstverwaltung nehmen.“ © Sigi Schritt

Bei der Sozialwahl entscheiden die Versicherten, wer in die Sozialparlamente einzieht. Allerdings wählen sie keine Einzelpersonen, sondern Listen mit Kandidatinnen und Kandidaten. Eine von ihnen ist Tanja Brüggemann. Die 52-Jährige ist die einzige Spitzenkandidatin aus Niedersachsen auf einer Liste für die DRV Bund. Sie ist verheiratet, hat zwei Kinder und arbeitet als Dozentin für Sozialversicherungsrecht bei der AOK Niedersachsen. Sie ist Mitglied im Bundesvorstand der Gewerkschaft der Sozialversicherung und im Landesvorstand Niedersachsen und wohnt in Stolzenau. Bei den Sozialwahlen bekommen mehr als 30 Millionen Bürger in allen Ländern Stimmzettel für die Vertreterversammlung der DRV Bund.

Warum sollte man seine Stimme abgeben?

Mitbestimmung ist immer ein hohes Gut und Ausfluss unserer Demokratie. Wer sein Stimmrecht nicht nutzt, kann keinen Einfluss auf die Zusammensetzung der Selbstverwaltung nehmen.

Was bedeutet die Soziale Selbstverwaltung für Sie?

Dass die Beteiligten, also Versicherte und Arbeitgeber, direkt Einfluss auf die Sozialversicherungsträger nehmen können. Als Angestellte einer großen Krankenkasse weiß ich natürlich, dass die Vertreter in den Selbstverwaltungsorganen somit auch Entscheidungen über die finanzielle oder strategische Ausrichtung treffen. Auch bei organisatorischen und somit auch bei personellen Fragen ist die Vertreterversammlung eingebunden.

Können Sie dazu Beispiele geben?

Haushaltsrecht, Baumaßnahmen von Kliniken, Schwerpunktsetzung bei Leistungen wie Prävention oder Rehabilitation.

Was unterscheidet Ihre Liste von den zwölf anderen?

Dass wir von der Gewerkschaft der Sozialversicherung alle selbst in der Sozialversicherung beruflich tätig sind und wissen, welche Probleme es bei der Rentenversicherung gibt.

Sie sind die einzige Spitzenkandidatin, die aus Niedersachsen kommt. Wofür wollen Sie sich in der Vertreterversammlung einsetzen?

Für ausreichend Personal bei der DRV Bund: Denn nur mit genügend Beraterinnen und Beratern können die Versicherten zeitnah beraten werden, telefonisch jemanden erreichen und über Anträge kann zügig entschieden werden.

Welche Schwerpunktthemen würden Sie in den sechs Jahren angehen?

Wenn ich erreiche, dass ausreichend Personal eingesetzt wird und damit die Versicherten schnell Beratungstermine bekommen, bin ich meinem Wunsch, etwas zu verbessern, schon sehr nahegekommen.

Die Vertreterversammlung besteht aus 30 Sitzen, wobei die Hälfte der Plätze von der Arbeitgeber-Seite bestimmt wird. Wie wahrscheinlich ist ein Einzug in das Gremium?

Das ist wirklich nicht so einfach. Es gibt 13 eingereichte Listenvorschläge und es sind insgesamt 15 Vertreter auf Versichertenseite zu wählen. Erfahrungsgemäß ist die Wahlbeteiligung eher gering, und nur wenige können sich mit den Wahlbewerbern identifizieren. Ich gehe davon aus, dass ein Kreuz meist bei den zuerst genannten Listen oder aber bei bekannten Listennamen gemacht wird.

Wie wird man Kandidatin oder Kandidat?

Wer Kandidatin oder Kandidat wird, bestimmt diejenige Vereinigung, die die Liste einreicht. Bei uns also meine Gewerkschaft, die Gewerkschaft der Sozialversicherung. Im Vorfeld musste allerdings die Liste zunächst zugelassen werden. Dafür haben wir 1 000 Stützunterschriften unter den Versicherten der DRV Bund gesammelt.

Für die Sozialwahl gibt es kaum Werbung. Würden Sie das ändern?

Das empfinde ich nicht so. Es wurde jeder Versicherte angeschrieben und somit über die anstehenden Wahlen informiert. Wir haben natürlich in unserer Organisation ebenfalls Werbung gemacht, aber natürlich können wir nicht alle Menschen außerhalb unserer Gewerkschaft erreichen.

Welchen Tipp haben Sie für Menschen, die sich in Sachen Renten- oder Krankenversicherung engagieren wollen. Was können sie tun?

Ist man Mitglied einer Gewerkschaft, kann man zum Beispiel zu den Sozialwahlen antreten, Versichertenberater werden oder aber ehrenamtlicher Richter am Sozialgericht. Auch über die Politik ist eine Einflussnahme auf die Gesetzgebung zur Sozialversicherung möglich.