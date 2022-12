Sondengänger findet bei Winzlar zwei vollständig erhaltene Beile

Von: Beate Ney-Janßen

Ob es sich bei den Beilen um Waffen, Werkzeuge oder Statussymbole handelte, wird vermutlich niemals ermittelt werden. © beate Ney-Janßen

Waffe, Werkzeug oder Statussymbol? Die Antwort auf diese Frage wird Christian Valasek vermutlich nie erhalten. Wie auch, wenn das bronzene Beil, das er auf einem Acker in der Winzlarer Gemarkung gefunden hat, dort vermutlich seit mehr als 3 500 Jahren schlummerte.

Winzlar – „Ein Puzzlestück der Geschichtsschreibung“, sagt Daniel Lau und nimmt das Beil vorsichtig in die Hand. Der Kommunalarchäologe der Schaumburger Landschaft hat Valasek unter seine Fittiche genommen, ihm zu einer Ausbildung als Sondengänger verholfen und eine Gemarkung angeboten, in der er tätig werden kann.

Valasek wählte Winzlar. „Weil der Weg von mir in Steinhude nicht weit ist und weil es doch so nahe am Steinhuder Meer liegt“, begründet der 37-Jährige seine Entscheidung. Eine gute Wahl, meint Lau, da der Bereich um das Meer in archäologischer Hinsicht sehr interessant sei. In diversen Epochen seien Menschen dort vorübergezogen, hätten gelagert oder auch gesiedelt. Die Chance, genau dort fündig zu werden, sei außerdem groß, da bislang lediglich 32 Fundstellen verzeichnet seien. Sehr wenig im Vergleich zu anderen Gebieten, die er betreut, auf deren Karten manchmal Hunderte Punkte eingetragen seien. Die Bronzezeit ist indes in Winzlar schon verbrieft. Vor Jahren wurde in einem Vorgarten ein reich verziertes Hängebecken gefunden.

Ausbildung beim Kommunalarchäologen

Drei- bis viermal pro Woche zieht es Valasek nach Winzlar. Wenn das Wetter einigermaßen mitspielt, schwenkt er seine Sonde geduldig über aufgewühltem Boden und sucht nach metallenen Spuren der Vergangenheit. Ein Freund machte ihn mit diesem Hobby bekannt, er war fasziniert und erkundigte sich, was er tun müsse, um sich ebenfalls auf die Suche begeben zu können. In der Region Hannover, sagt er, sei es schwierig gewesen, eine Ausbildung zu beginnen. Bei Lau hingegen, der die Landkreise Schaumburg und Nienburg betreut, rannte er offene Türen ein.

Bald darauf hatte er in Theorie und Praxis einen Kurs hinter sich und die offizielle Erlaubnis, mit seiner Sonde unterwegs sein zu dürfen. In Winzlar und mit Genehmigung der Landwirte, über deren Äcker er laufen wollte. Die Genehmigungen bekam er problemlos, erzählt er. Die Landwirte erkundigten sich seitdem immer mal bei ihm, was er denn so gefunden habe, und seien erfreut, dass er von den Flächen auch gleich den Müll sammle. Für Valasek eine Selbstverständlichkeit. „So wäscht eine Hand die andere“, sagt er.

An der Fundstelle: Daniel Lau, Christian Valasek und Katharina Kellner zeigen auf dem Acker bei Winzlar die beiden bronzenen Beile, die Valasek gefunden hat. © -

Diese neuzeitlichen Funde entsorgt der Steinhuder. Alles andere, was ihm unter die Sonde gerät, meldet er dem Kommunalarchäologen – wie das bronzezeitliche Beil, das ihn erst vor wenigen Wochen in Verzückung geraten ließ. Dabei ist es bereits der zweite Fund dieser Art, den er gemacht hat: Schon im Spätsommer sammelte er ein weiteres Beil auf, ebenfalls aus der Bronzezeit, allerdings rund 500 Jahre älter.

Nun hat sich Lau gemeinsam mit Grabungstechnikerin Katharina Kellner und Valasek auf dem Acker getroffen. Die Fundstelle wollen sie sich genauer ansehen, wollen erkunden, ob nahebei weitere Dinge liegen. 15 Meter Umkreis gibt Lau vor. Das sei der Erfahrungswert, so weit würden Artefakte von den Landmaschinen transportiert, die Jahr für Jahr den Boden aufwühlten. Zu dritt gehen sie über den gefrorenen Acker und scannen ihn mit den Augen – auf der Suche nach Keramikscherben, Feuersteinen und ähnlichem.

Warum liegt das Beil auf dem Acker?

Dieses Mal haben sie kein Glück, finden nichts, was auf eine Besiedelung oder ein Gräberfeld hinweist. Valasek nutzt die Gelegenheit aber, um von den Profis zu lernen: Worauf muss er ohne Detektor achten, ohne das Piepen, das ihm Metall unter der Krume anzeigt?

Währenddessen spinnt Lau ein Bild der Bronzezeit und eine mögliche Geschichte des Beils. Erzählt, dass die Metalle der Legierung in dieser Gegend nicht vorkamen, dass es also schon vor 3 500 Jahren einen regen Tauschhandel bei Winzlar gab. Davon, dass das Beil, so klein es auch war, jemandem gehört haben müsse, der eine hohe Stellung einnahm. Womöglich dem Schmied selbst? Schmiede, sagt er, seien damals als eine Art Magier angesehen worden – es grenzte doch an Zauberei, was sie schaffen konnten. Das Beil, meint er außerdem, könne auf drei Arten auf den Acker gelangt sein. Als Opfergabe in einem Grab, als Werkzeug, das in einem Haus zurückblieb oder als – die tragischste Möglichkeit für seinen einstigen Eigentümer – ein wertvolles Ding, das unterwegs verloren ging.

So oder so, der Kommunalarchäologe ordnet das Beil in die Kategorie „Wunder“ ein, da es noch vollständig erhalten ist. Das sei angesichts seines Alters und vermutlich häufiger Bekanntschaft mit Egge und Pflug sehr selten.

Bereits 1969 wurde in Winzlar ein bronzezeitliches Hängebecken samt goldener Nadel gefunden. Diese Repliken werden im Rehburger Heimatmuseum gezeigt. © -

Winzlars Sensationsfund: das Hängebecken Es war eine wissenschaftliche Sensation, als 1969 in einem Vorgarten Winzlars ein bronzezeitliches Hängebecken (Bild unten rechts) entdeckt wurde. Das Original ist in Hannovers Landesmuseum zu bewundern, im Rehburger Heimatmuseum vermittelt eine Replik einen Eindruck von der damaligen Handwerkskunst. Das Hängebecken war ein echter Zufallsfund, ausgebuddelt bei Bauarbeiten mitten im Dorf. Aufmerksame Bauarbeiter und ein schnell verständigter Lehrer mit Geschichtsbewusstsein sicherten das Becken samt verbrannten Knochenresten und einer goldenen Nadel. Die Knochen ließen darauf schließen, dass eine etwa 60-jährige Frau um 600 vor Christus dort bestattet wurde. Das mit Ornamenten verzierte Gefäß mit seinen 32 Zentimetern Durchmesser diente vermutlich als Haushaltsgerät, bevor es zur Urne umfunktioniert wurde.

Valasek freut sich unterdessen, durch sein Hobby mehr über die Vergangenheit seiner Region zu erfahren. Auf den großen Goldschatz setzt er bei seiner Suche nicht, auch wenn ihm die Hälfte der Funde per Gesetz gehört. Die andere Hälfte kommt den Landeigentümern zu. Sie hätten bereits dankend verzichtet, sagt Valasek lachend. Was sollten sie auch mit einem Haufen zerbrochener Metallgegenstände und Schuhkartons voller Scherben?

Er selbst stellt seine interessantesten Funde in eine Vitrine, lagert die anderen in Kartons. Die beiden Beile kommen nach gründlicher und sachgemäßer Reinigung in die Ausstellung in Rehburgs Heimatmuseum. Das freut ihn besonders – allen zugängig machen zu können, was er erkundet hat.

Was er mit den vielen Bruchstücken anfangen will, die sich bei ihm ansammeln? Wieder lacht er und sagt scherzhaft, dass er sie eines Tages womöglich wieder vergraben werde. In Kisten und mit ausführlicher Beschreibung, um was es sich handele, woher es komme. Bevor es so weit ist, will er aber noch viele Kilometer auf Winzlars Äckern mit geschwenkter Sonde verbringen.