Stolzenau - Alte Geschichte trifft auf modernes Shopping im Grünen. So lässt sich am besten die fünfte Landpartie auf dem Gelände des Klosters Schinna bei Stolzenau umschreiben, schreibt Wolfhard Truchseß. Der Veranstaltungspressesprecher berichtet von dem Groß-Event, bei dem über einen Zeitraum von drei Tagen das Kloster und die vielen Aussteller im Mittelpunkt stehen.

Von Freitag, 24. August, bis Sonntag, 26. August, sollen nicht nur 130 Aussteller die „Welt der schönen Dinge“ präsentieren, sondern die Stiftung Kloster Schinna während der parallel geplanten Klosterführungen neueste Erkenntnisse über die Historie des ehemaligen Benediktinerklosters preisgeben.

Vor allem aber lade die Landpartie dazu ein, „wieder in eine beispiellose Atmosphäre des Genusses und der Schönheit einzutauchen“. Das Motto dieses „Festivals der Sinne“ ist „Sommer, Sonne, Lebensfreude“.

Mit seinen kunstvoll geschmückten weißen Pagodenzelten, den vielfältigen Ständen in den alten Klostergemäuern und einem abwechslungsreichen Veranstaltungsprogramm „verspricht auch diese Landpartie wieder ein Top-Event der Lebensart und eine Wohlfühl-Oase zu werden“, behauptet Veranstalter Rainer Timpe.

Kunst und Kultur, Praktisches und Besonderes für Haus, Garten und Terrasse, Schmuck und Mode sowie Leckeres zum Genießen aus der Region – das alles stehe für die Besucher bereit. Und weil in jedem Jahr neue Aussteller verpflichtet werden, „wird es jede Menge Neues zu entdecken geben – und auch zu kaufen“, wie Timpe betont.

Der Veranstalter empfiehlt den Besuchern die Klosterführungen. Es gebe aufgrund von Forschungsarbeiten viele neue Erkenntnisse über die Geschichte des Ortes und der Klosterkirche, deren Historie bis ins Jahr 1148 zurückreicht. „Graf Wilbrand I. von Hallermund hatte in diesem Jahr zu Ehren des Heiligen Vitus ein Benediktinerkloster gegründet und eine große dreischiffige Basilika – ähnlich der in Bursfelde – im romanischen Stil errichten lassen“, erzählt Timpe. Sie sei während einer mittelalterlichen Kaltzeit 1342 durch das sogenannte Magdalenen-Hochwasser zerstört und durch eine kleinere gotische Kirche ersetzt worden.

Für die nach der Reformation im Kloster verbleibenden Mönche sei drei Jahre später eine Notkirche errichtet worden, die als „gründlich gekalkter“ Schweinestall bis heute überlebt habe und seit zehn Jahren von der Kloster-Stiftung gepflegt werde.

Was von den Besuchern in den vergangenen Jahren immer wieder gelobt wurde, sei das für Landpartien einzigartige Profil des Rahmenprogramms: mit Elementen aus der Welt des Varietés, wie den Diabolo-Weltmeistern Max und Benno aus Berlin, die Horus-Falknerei und Musik der verschiedensten Stilrichtungen. „Das ist nicht nur Shopping im Grünen“, heißt es.

Geöffnet ist die Landpartie am Freitag und Samstag jeweils von 10 bis 19 Uhr, am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Nur am Freitag gilt: Drei Tickets zum Preis von zweien. Am Samstag und Sonntag kostet der Eintritt zehn Euro. Kinder unter 15 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen besuchen die Landpartie kostenlos. Hunde dürfen angeleint mitgeführt werden. Das Parken ist frei.