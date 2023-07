„Singing Pub“ am 29. Juli in Haßbergen

Von: Katrin Köster

„Briste“ begeisterten 2022 das Publikum beim „Irish Heartbeat Festival“ im Nienburger Theater. Nun treten sie erstmals beim „Singing Pub“ auf. © briste

Haßbergen – Ganz im Zeichen von irischer und schottischer Musik steht der 32. „Singing Pub“, der am Sonnabend, 29. Juli, in Haßbergen über die Bühne gehen soll. Dabei versammeln sich die Gäste mitnichten in einer urigen Kneipe, wie es der Name des Festivals zunächst vermuten lässt. Ort des Geschehens wird vielmehr eine Bühne unter freiem Himmel sein, nämlich bei der Alten Kapelle. Los geht es um 18 Uhr.

Das Podium gehört an diesem Abend dem Trio von „Briste“ aus dem irischen Ulster, dem irischen Singer-Songwriter Chris Blevins, die Hausband der Alten Kapelle „Old Chapel Five“ sowie „The Essern Highlanders Pipeband“. „Das Festival hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten als feste Größe für Fans irisch-schottischer Musik etabliert und lockt jeden Sommer zahlreiche Musikliebhaber ins wunderschöne Ambiente um die Alte Kapelle Haßbergen“, freut sich Heiko Mönch, Vorsitzender des Heimatvereins Haßbergen und Organisator des Abends.

Gestatten, die Hausband der Alten Kapelle Haßbergen: „Old Chapel Five“ werden ebenfalls dabei sein. © privat

Chris Blevins mit Irish-Folk und Classic Rock

Der Opener gehört „The Essern Highlanders Pipeband“. Danach gehört die Bühne dem gebürtigen Iren und Singer/Songwriter Chris Blevins. „Er holt die Leute mit einer Prise Eric Clapton, einer Dosis Dire Straits und einer großzügigen Portion Classic Rock ab, vermischt mit viel Irish Folk und Christy Moore“, fasst Heiko Mönch zusammen, was die Gäste erwartet. Anschließend werde die Hausband „Old Chapel Five“ mit Titeln von Ed Sheeran, The Coors und The Pogues einheizen, aber auch traditionelle melancholische Balladen wie „Caldeonia“ werden nicht fehlen, versprechen die Veranstalter. Die achtköpfige Band mit Musikerinnen und Musikern aus Haßbergen, Verden und Hannover spielt mit typisch irischen Instrumenten wie Tin Whistle, Banjo, Gitarre, Fiddle, Bass, Akkordeon und Bodhran.

„Briste“ servieren Irish Folk

Zu den Stars des Abends gehören die drei Damen der Irish-Folk-Band „Briste“: Emma Robinson, Alison Crossey and Joanna Boyle kennen sich seit ihren Kindertagen und machen auch machen seit 2015 gemeinsam Musik. Unter ihren Händen erklingen Banjo, irische Tin Whistles, Gitarre und Bass. „Sie haben jede Menge spannende Ideen für ungewöhnliche Gesangsarrangements und pfeilschnelle Instrumentals“, betont Heiko Mönch. „Briste“ waren bereits zu Gast in Musiksendungen der BBC.

Chris Blevins eröffnet das Bühnenprogramm beim Open-Air-Festival „Singing Pub“. © blevins

Das Bühnenprogramm ergänzen die Organisatoren um einen Sitzbereich im Garten von Höltjes Hof. Dort gibt es gekühltes Guinness und Kilkenny sowie irische Specials wie „Snake Bite“, „Irish Flag“ und schottische Whiskys. Auf der ehemaligen Hühnerwiese von Familie Höltje wollen die Veranstalter zudem „Spaß-Highlandgames mit Willi“ ausrichten. Karten gibt es beim Nienburger Theater, Telefon 05021 / 87356, sowie in der Theaterkasse im Stadtkontor und bei der Alten Kapelle unter www.hassbergen.de und 05024 / 8259.