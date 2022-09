„Sing mit!“: Chor des JBG Hoya plant buntes Repertoire

Von: Katrin Köster

Seit 2021 besteht der Chor des Johann-Beckmann-Gymnasiums Hoya. © JBG Hoya

Landkreis/Hoya – Sie geben jetzt richtig Gas: Dass sie am Chor-Festival am 9. Oktober in Bruchhausen-Vilsen teilnehmen, hat bei den jungen Sängerinnen vom Johann-Beckmann-Gymnasium Hoya offenbar den Ehrgeiz geweckt. „Sie wollen unbedingt auftreten und ein schönes Konzert abliefern“, berichtet Chorleiter Dirk Folkers. Er und seine Frau Lena Folkers (aktuell in Elternzeit) leiten das Ensemble.

Der Chor besteht seit Herbst 2021: Damals kamen elf Sängerinnen und ein Sänger im neuen Schulchor des Johann-Beckmann-Gymnasiums zusammen. „Seitdem hat sich die Zahl der Sängerinnen beinahe verdoppelt – auf 22 Chormitglieder aus den Jahrgängen Fünf, Sechs, Sieben und Zehn“, berichtet Dirk Folkers. Durch die gemeinsame Erfahrung des Chorsingens – sowohl im Rahmen der wöchentlichen Proben als auch im Rahmen erster schulinterner Chorauftritte wie bei der Info-Veranstaltung für die Grundschulen und der Verabschiedung des ehemaligen Schulleiters – sei laut Folkers inzwischen eine eingeschworene Gemeinschaft mit jahrgangsübergreifenden Freundschaften entstanden.

„Das Chor-Festival in Bruchhausen-Vilsen bildet für den Chor das bis dato größte und aufregendste Projekt“, bilanziert Folkers.

Am 9. Oktober will die Gruppe unter anderem Alicia Keys’ „Girl on Fire“ präsentieren, dazu den Klassiker „Sunny“ von Bobby Hebb, einen der meistgecoverten Songs der Pop-Geschichte. Zudem arbeitet die Gruppe an dem Stück „A Million Dreams“ aus dem Musicalfilm „Greatest Showman“. „Ein ganz klassisches Stück haben wir noch nicht im Programm, das kommt noch“, ergänzt Folkers. So oder so – die Truppe aus Hoya will auf der Bühne zeigen, was sie draufhat.

„Sing mit!“ Die Mitglieder des Lions Clubs Grafschaft Hoya laden für Sonntag, 9. Oktober, zu einer Neuauflage des Musical-Wettbewerbes „Sing mit!“ ein – diesmal in Form eines Festivals. Vier Chöre aus dem Landkreis Nienburg machen mit. Und die Redaktion stellt sie in den nächsten Wochen an dieser Stelle vor.