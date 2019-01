Unruhiger Jahreswechsel in Nienburg

An der Nienburger Meerbachhalle brannte am Silvesterabend ein Müllcontainer

Nienburg- Von Marc Henkel - Während viele Nienburger in Ruhe oder auf Feiern den Jahreswechsel begingen, waren die Ortsfeuerwehren Erichshagen-Wölpe und Nienburg im Einsatz.

Um 22.26 Uhr lief der erste Einsatz an diesem besonderen Tag ein. Gemeldet wurde ein Mülleimerbrand an der Friedrich-Ebert-Schule. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte jedoch ein größerer Müllcontainer am Parkplatz der Meerbachhalle. Umgehend löschten die Einsatzkräfte den Container.

Mit der Meldung über einen Dachstuhlbrand in Rehburg wurden die Nienburger Einsatzkräfte um 23.53 Uhr alarmiert. Mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften wurde dann auf der Anfahrt der Jahreswechsel begangen. Nicht nachvollziehbar war das Verhalten mancher Feiernden an den Straßenrändern. Diese feuerten Silvesterfeuerwerk auf die vorbeifahrenden Feuerwehrfahrzeuge. In Rehburg selber brauchten die Nienburger nicht mehr die Stadtfeuerwehr Rehburg-Loccum unterstützen.

Die Ortsfeuerwehr Erichshagen-Wölpe wurde dann um 1.10 Uhr zu einem Feuer am E-Center an der Verdener Landstraße gerufen. Dort hatten sich Feuerwerksreste entzündet. Während der Anfahrt bemerkten die Einsatzkräfte ein weiteres Feuer an der Celler Straße. Umgehend wurde das zweite Fahrzeug nachgeordert um die Müllreste und Teile einer Hecke abzulöschen. Nach rund 20 Minuten waren beide Einsatzstellen abgearbeitet.

