Sexuelle Belästigung auf Rehburger Frühjahrsmarkt: 23-Jähriger gestellt

Sexuelle Belästigung auf dem Rehburger Frühjahrsmarkt: Ein 23 Jahre alter Mann soll eine 28 Jahre alte Frau auf der Tanzfläche belästigt haben. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Rehburg-Loccum - Eine 28 Jahre alte Frau ist am frühen Sonntagmorgen in Rehburg-Loccum Opfer einer sexuellen Belästigung geworden. Die Tat ereignete sich auf der Veranstaltung „Rehburg tanzt“, teilt die Polizei am Nachmittag mit. Jetzt werden weitere Zeugen und Opfer gesucht.

Gegen 3 Uhr ist ein Streifenwagen zum Rehburger Frühjahrsmarkt gerufen worden, weil eine Frau sexuell belästigt worden ist. Ein Mann soll dem 28 Jahre alten Opfer auf der Tanzfläche von hinten zwischen den Beinen hindurch in den Schritt gefasst haben. Die Frau reagierte energisch, griff dem Mann ins Gesicht und sprach ihn auf sein Fehlverhalten an.

„Rehburg tanzt“: Zeugen eilen 28-Jähriger zur Hilfe

Andere Gäste sind auf die Situation aufmerksam geworden und halfen dem Opfer, der Sicherheitsdienst nahm den Täter in Empfang, bis die Polizei eintraf. Die Beamten leiteten gegen den 23 Jahre alten Tatverdächtigen ein Verfahren wegen sexueller Belästigung ein. Er erhielt einen Platzverweis für den Rehburger Frühlingsmarkt.

Zeugen und mögliche weitere Opfer werden von der Polizei gebeten, sich beim Kommissariat in Stolzenau unter der Telefonnummer 05761/92060 zu melden.

jdw

