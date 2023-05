Symposium in Nienburg: „Senioren wollen und sollen mobil sein und bleiben“

Referentin Stefanie Schoch vom Würzburger Institut für Verkehrswissenschaften hält für die etwa 160 Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Vortrag. © Polizei

Nienburg – Menschen in Deutschland werden immer älter und haben immer länger das Bedürfnis, mobil zu bleiben. Gleichzeitig kann nicht wegdiskutiert werden, dass mit steigendem Alter die individuelle Leistungsfähigkeit abnimmt. Welche Schlüsse müssen aus diesem Gegensatz gezogen werden? Diese Frage ist am Mittwoch beim Symposium „Verkehrseignung – Senioren“ in der Polizeiakademie Niedersachsen in Nienburg gestellt worden.

Auf Einladung des Bunds gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr (BADS) und der Polizeiakademie diskutierten laut Pressemitteilung rund 160 Gäste, darunter der Hamburger Generalstaatsanwalt Dr. Jörg Fröhlich, Vertreterinnen und Vertreter der Polizei, des Deutschen Verkehrssicherheitsrates, der Deutschen Gesellschaft für Verkehrsmedizin, verschiedener BADS-Landessektionen, von Fahrerlaubnisbehörden, Begutachtungsstellen wie der Dekra sowie Studierende des polizeilichen Bachelor- und Masterstudienganges das Thema.

Fahreignung im höheren Lebensalter

Drei Themenblöcke hatten die Organisatoren vorbereitet: Im ersten Teil wurden laut Mitteilung das derzeitige polizeiliche Verkehrsunfalllagebild in Niedersachsen sowie Fallaufkommen und -bearbeitung aus justizieller Sicht dargestellt. Dabei habe es auch Einblicke in die rechtsmedizinische Rekonstruktion von Verkehrsunfällen und die Erfassung der Fahreignung im höheren Lebensalter gegeben.

Im zweiten Teil rückten medizinische Aspekte in den Mittelpunkt, wobei insbesondere eine Bestandsaufnahme der Verkehrssicherheitsberatung in der hausärztlichen Praxis und die Frage, ob bei Vorliegen konkreter Anhaltspunkte für eine mangelnde Fahreignung die ärztliche Schweigepflicht durchbrochen werden darf oder sogar muss, thematisiert wurden.

Standardisierte Fahreignungstests

Eine Darstellung dahingehend, wie Seniorinnen und Senioren das Thema „Fahreignung“ wahrnehmen, leitete über zum dritten Themenblock. In diesem wurden der Einsatz standardisierter Fahreignungstests zur Aufdeckung möglicher Fahreignungsmängel in der polizeilichen Praxis und das Ergebnis einer zehnjährigen Praxis kontrollierter Rückmeldefahrten vorgestellt.

In der abschließenden Diskussion sei deutlich geworden, dass die Beurteilung der Fahreignung nicht von Altersgrenzen abhängig sein dürfe. „Seniorinnen und Senioren wollen und sollen mobil sein und bleiben“, heißt es in der Mitteilung. Im Vordergrund sollte deshalb die Stärkung ihrer Eigenverantwortung stehen. Zu verstärkter Selbstreflexion können auch standardisierte Fahreignungstests in Verkehrskontrollen beitragen.

Als wichtig wurde zudem eine stärkere Einbindung von Hausärztinnen und Hausärzten in Form einer routinemäßigen Aufklärung über fahreignungsrelevante Aspekte erachtet. Der Präsident des BADS, Helmut Trentmann, schloss die Diskussion mit den Worten: „Die perfekte Lösung ist noch nicht gefunden, aber es besteht eindeutig Handlungsbedarf!“