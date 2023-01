Landkreis Nienburg: Spendenbereitschaft sichert Zuschuss für benachteiligte Kinder

Der Landkreis Nienburg trifft die „Wir sind dabei!“-Sponsoren der Jahre 2021 und 2022: Oliver Wolf und Olaf Niebisch (Hafensänger & Puffmusiker, v.l.), Kathrin Woltert (Sozialdezernentin Landkreis Nienburg), Ines Ackermann (Familienservicebüro Landkreis Nienburg), Stephan Könemann und Nicola Roloff-Schindler (Sparkasse), Volker Dubberke (Bürgerstiftung), Uwe Folk (Förderverein Nienburger Tafel), Wilhelm Steinhauer (LL-Förderstiftungen) und Regina Schäfer (Familienservicebüro). © Landkreis Nienburg

„In diesem Jahr sind Spender aktiv auf uns zugekommen“

Landkreis – Das Projekt „Wir sind Dabei!“ des Landkreises Nienburg fördert Bildungs- und Freizeitmaßnahmen für Kinder aus finanziell benachteiligten Familien über nicht rückzahlbare Zuschüsse. Beim Treffen des Landkreises mit den derzeit neun Sponsoren konnte unter anderem die langfristige Anhebung des Zuschusses auf 140 Euro pro Kind verkündet werden.

Das erklärt der Landkreis in einer Pressemitteilung.

Insgesamt seien für den „Wir sind dabei!“-Sonderfonds 2022 insgesamt 142 Anträge insbesondere für die Bezuschussung von Schulmaterialien bei den Familienservicebüros der Kommunen und des Landkreises eingegangen, heißt es weiter. Alle Spenden würden zu 100 Prozent in die Familien gehen, betont die Kreisverwaltung. Dank dem Einsatz der neun Sponsoren konnten 2021 insgesamt 8 369,16 Euro ausgezahlt werden, 2022 seien es dann 10 958,56 Euro gewesen.

Finanzielle Hilfe für bedürftige Familien

„In diesem Jahr sind Spender aktiv auf uns zugekommen, darunter wiederkehrende, besonders treue Spender. Wir freuen uns enorm über diese hohe Spendenbereitschaft. Darum können wir den Zuschussbetrag für die Zukunft auf 140 Euro anheben“, wird Sozialdezernentin Kathrin Woltert vom Landkreis Nienburg zitiert. Im Namen der vielen Eltern und Kinder, die über den Sonderfonds unterstützt würden, bedanke sie sich zusammen mit dem Familienservicebüro des Landkreises (FSB) bei den Spendern für ihren Einsatz und ihr Engagement.

Seit 2014 bietet das FSB mit dem Sonderfonds „Wir sind dabei!“ finanzielle Hilfe für bedürftige Familien an. Mit dem neuen Sonderfonds „Startklar in die Zukunft“ habe auch das Land Niedersachsen die Teilhabe an Bildungs- und Freizeitmaßnahmen gefördert und pandemiebedingte Betreuungskosten bezuschusst.

Wer ist förderberechtigt?

Über diesen Fonds, der mittlerweile ausgelaufen ist, seien 2022 noch 51 Anträge für Klassenfahrten finanziert worden, erläutert Regina Schäfer, die beide Fonds beim FSB betreut. „So konnten letztlich mehr Spendengelder von unserem lokalen Sonderfonds ,Wir sind dabei!’ für die Bezuschussung von Schulmaterial oder Vereinsbeiträgen verwendet werden.“

Um Zuschüsse für Schulmaterial wie etwa Bücher oder iPads, Klassenfahrten, Ausflüge, Vereinsbeiträge, Kursgebühren oder auch Fahrtkosten für Oberschüler zu bekommen, können Erziehungsberechtigte in jeder Kommune des Landkreises einen Antrag stellen. Grundsätzlich förderberechtigt sind Eltern mit geringem Einkommen ohne rechtlichen Anspruch auf Bürgergeld, Grundsicherung oder Wohngeld; Familien, auf die das zutrifft, erhalten über das Jobcenter Zugriff auf Bildungs- und Teilhabepakete.