Nienburg - An den berufsbildenden Schulen des Landkreises Nienburg/Weser fällt am Mittwoch, 1. März, der Unterricht aus. Das teilte die Pressestelle des Landkreises gestern am späten Nachmittag mit.

Die kurzfristige Änderung erfolge wegen eines Heizungsschadens, heißt es. Die Zwischenprüfung der zahnmedizinischen Fachangestellten findet demnach von 14 bis 16 Uhr in der benachbarten Integrierten Gesamtschule (IGS) Nienburg am Berliner Ring 47 statt.

