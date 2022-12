Schüler der IGS Nienburg erhalten zweitägiges Werteseminar

Schülerinnen und Schüler an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Nienburg haben an zwei zweitägigen Werteseminaren mit Dr. Chadi Bahouth (l.) teilgenommen. © Landkreis Nienburg

Homeschooling und die Corona-Pandemie haben Konflikte innerhalb von Klassengemeinschaften verstärkt. Das hatte im vergangenen Jahr ein Werteseminar in Marklohe gezeigt, weiß die Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe, und das habe sich auch vor wenigen Tagen bei einer vergleichbaren Veranstaltung in Nienburg gezeigt. Davon berichtet die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung.

Nienburg – An der Schule bestätigten Lehrkräfte demnach, dass neben den Lehrplänen auch soziale Kompetenzen ausreichend Aufmerksamkeit finden müssten.

Referent Dr. Chadi Bahouth beschäftigte sich mit den Schülerinnen und Schülern der Klassen 8.4 und 8.5 mit Fragen wie: An welchen „Spielregeln“ möchten sich junge Menschen im Schulalltag orientieren? Wie gehe ich mit meinen Wertvorstellungen mit anderen Menschen ins Gespräch? Was ist mir wichtig, was muss ich aber auch von anderen lernen und vor allem respektieren?

Erarbeitet hatten das Seminar die Schulsozialarbeiter Kristin Kindling und Christian Müller sowie Jahrgangsleiterin Nina Wohlfarth. Allen drei sei die enge Abstimmung mit Chadi Bahouth und der Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe des Landkreises wichtig gewesen.

Erste Werteseminare mit Flüchtlingen

Die Koordinierungsstelle arbeite seit 2019 mit Bahouth zusammen. „Begonnen haben wir damals mit Werteseminaren für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge“, sagt Carmen Prummer, die Leiterin der Koordinierungsstelle. Schnell habe man dabei gesehen, dass im Klassenverbund mit unterschiedlichen jungen Menschen und unterschiedlichen kulturellen Hintergründen sowie Wertevorstellungen viel mehr vermittelt und ein besserer Input gegeben werden könne.

An der IGS sei es Chadi Bahouth gleich gelungen, das Interesse der jungen Leute zu wecken und vor allem den Respekt der Klassen zu gewinnen. „Die kleine Formel lautet: Respektiere dein Gegenüber und auch du wirst respektiert“, eröffnete der Politologe, Journalist, Coach und Gestalttherapeut das Gespräch. Sein Eindruck im Anschluss an das zweitägige Werteseminar sei, dass die Schülerinnen und Schüler dies gut umgesetzt haben: „Die Schüler:innen verhielten sich sehr kooperativ und waren in der Lage, unter Anleitung aber selbstständig latente bis akute Konflikte zu lösen und in Eigeninitiative beispielsweise begleitete klärende Gespräche mit Mitschüler:innen zu suchen und diese in beiden Klassen auch erfolgreich umzusetzen.“

Eigenen Wertevorstellungen sind nicht zu kurz gekommen

Alltagsrassismus an Schulen, Mobbing, Ausgrenzung von Menschen und der Inhalt des Grundgesetzes seien weitere Inhalte gewesen, über die angeregt debattiert wurde. „In diesem Zusammenhang wurden Gruppenprozesse und Gruppenabstimmungen näher betrachtet. Nicht zu kurz gekommen sind dabei die eigenen Wertvorstellungen, aber auch das Wissen um die Werte der anderen in der Klassengemeinschaft“, fasst Carmen Prummer den pädagogischen Ansatz zusammen.

Kathrin Pioch ist vom Nutzen eines solchen Angebotes an Schulen vollkommen überzeugt: „Als Klassenlehrerin der Jupiter 8.5 bin ich wahnsinnig dankbar dafür, dass unsere Schule in Zusammenarbeit mit dem Landkreis dieses Seminarangebot auf die Beine gestellt hat. An beiden Tagen konnten meine Schüler:innen immer wieder auf spielerische Weise einen Zugang zur Vielfalt fremder Kulturen entdecken. Diese zu achten und zu verstehen aber ebenso die Vielfalt der eigenen Kultur zu beleben und sie als Maß für eine lebendige Gesellschaft zu begreifen, waren wichtige Schwerpunktthemen. Nur wer sich angenommen und wahrgenommen fühlt, wird nicht auf Hass und Hetze hereinfallen, wird sich nicht ausgeschlossen fühlen und mit Mut und Zuversicht in eine noch unbekannte Zukunft schauen.“

Veranstaltungen der Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe werden gefördert durch das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung.