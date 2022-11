Schockanrufe im Kreis Nienburg: Seniorin abgezockt

Achtung, Betrüger: Weder die Polizei noch andere Behörden überprüfen Wertgegenstände an der Haustür. Sie holen auch kein Bargeld oder Schmuck ab. © dpa

Landkreis – In den vergangenen Tagen registrierte die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg einen deutlichen Anstieg von „Schockanrufe“ in den Landkreisen Nienburg und Schaumburg. Wie die Beamten berichten, verlor in Steyerberg eine Seniorin einen mittleren fünfstelligen Betrag. Auch eine 78-Jährige ging gestern Betrügern auf den Leim und verlor Schmuck im Wert von etwa 20 000 Euro.

Eine angebliche Enkelin rief die Seniorin aus der Südstraße in Engern an und rief, dass sie eine Frau totgefahren habe und deren Kind in Lebensgefahr schwebe. Die geschockte Seniorin war überzeugt, tatsächlich mit ihrer Enkelin zu sprechen und wurde weitergeleitet an „Kommissarin Claudia Wagner von der Polizei Minden“, ebenso wie die Enkelin eine Fake-Personalie. „Frau Wagner“ erklärte der alten Dame, dass es einen tödlichen Verkehrsunfall in Minden gegeben habe und ihre Enkelin die Verursacherin sei. Die Seniorin sei von ihrer Enkelin als Vertrauensperson genannt worden und dürfe mit niemandem Kontakt aufnehmen und das Telefonat nicht beenden. Ihre Enkelin werde dem Haftrichter vorgeführt.

Fake-Personen verwickeln Seniorin in Telefonat, machen Druck

Über die Möglichkeit einer Kaution könne aber „Staatsanwalt Weber“ informieren, der die Seniorin dann auf deren Handy anrief. Der teilte mit, dass es einen „Sonderparagrafen“ gebe, dass Gericht und Staatsanwaltschaft auch Geld oder andere Wertgegenstände als Kaution bei der Seniorin abholen könnten. Auf Anweisung legte die Geschädigte Schmuck und wertvolle Uhren vor der Tür ab. Eine unbekannteFrau holte alles um 18 Uhr ab. Ansprechen durfte die Seniorin die Botin nicht. Die sollte eine Kassiererin des Gerichts sein.

Die Polizei hofft , dass jemand die Unbekannte gegen 18 Uhr im Bereich der Südstraße in Engern gesehen habe. „Die Abholerin soll eine normale Statur gehabt haben und eine dunkle Mütze getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei Rinteln unter der Rufnummer 05751/9646-0 entgegen“, heißt es in einer Mitteilung. „Wir appellieren an alle, mit Angehörigen und Freunden über diese Phänomene zu sprechen“, sagt Andrea Kempin, Sprecherin der PI Nienburg/Schaumburg. „Seien Sie misstrauisch und wachsam! Das Vorgehen der Täter ist vielfältig. Sie denken sich regelmäßig neue Maschen aus“, warnt Kempin.

In allen Fällen setzen die Täter die Angerufenen massiv unter Druck und versuchen, das Telefonat so lange wie möglich zu halten. Zudem behaupten sie häufig auch, dass man auf keinen Fall mit anderen Menschen darüber sprechen dürfe, da sonst noch mehr Probleme entstünden. Geldinstitute seien zwar ebenfalls sensibilisiert, allerdings haben auch die Täter darauf reagiert und geben teilweise besondere Instruktionen an die Angerufenen, damit die Bankmitarbeitenden keinen Verdacht schöpfen. So werden ihnen Verhaltensweisen mitgegeben, damit sie bei ihrem Geldinstitut ein „normales“ Bankgeschäft vortäuschen.

Tipps der Polizei https://bit.ly/3VBXLD7