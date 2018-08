Hauptversorgungsleitung Steyerberg auf zwei Kilometern neu verlegt

Steyerberg - Von Jens Heckmann. Die wichtigste Wasserleitung des Südkreises, die den größten Teil der Samtgemeinde Uchte und des Fleckens Steyerberg mit Trinkwasser versorgt, führte bislang mitten durch Steyerberg. Im April begann der Wasserverband Nienburg-Süd mit der Neuverlegung dieses Teilstücks entlang der Steyerberger Ortsumgehung. Jetzt ist das rund eine Million Euro teure Projekt fertig.

Die Versorgungstrasse führt vom Wasserwerk „Blockhaus“ in Liebenau zum Verteiler, dem Reinwasserbehälter Hollogeberg bei Uchte. Im Bereich Steyerberg wurden 2140 Meter neu verlegt, die jetzt angeschlossen sind. Es war buchstäblich eine Schlüsselszene, die den Schlusspunkt unter die Arbeiten setzte: Steyerbergs Bürgermeister Heinz-Jürgen Weber, sein Amtskollege Reinhard Schmale von der Samtgemeinde Uchte und Thomas Kropp, Vorsteher des Wasserverbandes Nienburg-Süd, drehten – nicht nur symbolisch – den Schieberschlüssel, der die neue Leitung öffnete. Die alte Leitung ist inzwischen verfüllt.

Joachim Oltmann, Abteilungsleiter Trinkwasserversorgung beim Wasserverband Nienburg-Süd, hat das Projekt beaufsichtigt. „Der Wasserverband arbeitet seit gut 15 Jahren kontinuierlich an der langfristigen Sicherung der Wasserversorgung in seinem Bereich. Die Umlegung der Haupttransportleitung ist ein Teil dieses Engagements“, so der Ingenieur.

Thomas Kropp ergänzt: „Durch die neue Trassenführung am Rande der Ortsumgehung kann sich das Gewerbe im Flecken Steyerberg entwickeln, ohne Rücksicht auf die im Boden liegende Hauptleitung nehmen zu müssen.“ Außerdem, so August Lustfeld, Geschäftsführer des Kreisverbands für Wasserwirtschaft, könne niemals völlig ausgeschlossen werden, dass Arbeiten am Leitungsnetz erforderlich sind. „Das ist jetzt natürlich unproblematischer als mitten in der Bebauung.“

Oltmann: Störungen sind unwahrscheinlich

Wobei die Wahrscheinlichkeit von ernsthaften Störungen gering ist, betonte Joachim Oltmann: „Die neue Leitung ist aus hochwertigem PE. Schwierigkeiten sind da kaum zu erwarten – auch nicht auf lange Sicht.“ Auch als der Flecken während der Einbindungen der neuen Leitung ins System notversorgt wurde, habe es keine Probleme gegeben.

Steyerbergs Bürgermeister Heinz-Jürgen Weber dankte dem Wasserverband und dem ausführenden Betrieb, der Firma Witte, für den reibungslosen Ablauf der Maßnahme: „Es ist ja nicht mehr selbstverständlich in Deutschland, dass Arbeiten im Zeit- und Kostenrahmen abgeschlossen werden.“

Lob verdiene auch die praktische Ausführung; Weber sprach insbesondere die von der Firma Bente aus Lavelsloh ausgeführten Arbeiten an: Dabei wurden die Rohre mit immerhin 45 Zentimetern Durchmesser durch einen zuvor von einer Art Riesenbohrer gegrabenen Tunnel gezogen. Das geht schneller und ist günstiger als die offene Bauweise; außerdem gibt es weniger Verkehrsbehinderungen.

Letztlich profitieren vor allem auch die Bürger in der Samtgemeinde Uchte von der Neuverlegung, betonte Uchtes Samtgemeindebürgermeister Reinhard Schmale: „Gerade die zurückliegenden Wochen extremer Trockenheit haben eindrucksvoll unter Beweis gestellt, wie wichtig für uns eine zuverlässige Trinkwasserversorgung ist. Es ist beruhigend, dass unsere kommunalen Wasserverbände ihre Aufgabe sehr ernst nehmen, die Technik ,auf Stand‘ halten und nicht erst handeln, wenn etwas passiert ist.“