Schiffsführer offenbar durch Angelsehne lebensgefährlich verletzt

Schiffsunfall auf der Aller

Nienburg - Ein 41-jähriger Sportbootführer aus dem Landkreis Celle befuhr gegen 1.20 Uhr am Sonntagmorgen die Aller stromaufwärts von Oldau in Richtung Celle. Auf Höhe des Stromkilometer 13-13,5, wurde der Bootsführer offenbar durch eine Angelsehne am Hals lebensgefährlich verletzt.