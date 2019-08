Alkoholisierter Schiffsführer rammt Sportboot auf der Weser

An der Schleuse in Landesbergen wurde der Schiffsführer von der Wasserschutzpolizei gestoppt.

Nienburg- Als ein 48-jähriger Schiffsführer am Dienstagnachmittag mit seinem Schubboot die Weser befuhr, rammte er ein vor Anker liegendes Sportboot.

Der Schiffsführer fuhr aus Richtung Mehlbergen in Richtung Landesbergen. In höhe der Eisenbahnbrücke in Nienburg touchierte er das dort liegende Sportboot, welches dabei leicht beschädigt wurde, berichtet die Polizei Nienburg.

Wasserschutzpolizei Nienburg stoppt Schiffsführer

Gegen 16.20 Uhr machte das Schubboot auf Aufforderung durch die Wasserschutzpolizei Nienburg oberhalb der Schleuse Landesbergen fest, damit die erforderlichen Daten für eine Unfallaufnahme erfasst werden konnten.

Bei der Schiffsunfallaufnahme stellte der Polizeibeamte einen deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des verantwortlichen Schiffsführers fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille.

+ Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. © PI Nienburg/Schaumburg

Wie bei einem Pkw-Fahrer wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Quelle: BlickPunkt Nienburg