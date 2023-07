„Schieß-Kuli“-Prozess: Sechs Jahre und acht Monate Haft plus Therapie

Von: Wiebke Bruns

Das Urteil im Fall des 33-jährigen Nienburgers ist noch nicht rechtskräftig. © dpa

Verden/Nienburg – Sechs Jahre und acht Monate Haft lautet das gestern im Schießkugelschreiber-Prozess am Landgericht Verden verkündete Urteil. Gleichzeitig wurde die Unterbringung des 33 Jahre alten Nienburgers in einer Entziehungsanstalt angeordnet.

Die Urteilsbegründung war außergewöhnlich. Nicht nur, weil der Vorsitzende Richter Nicolai Sauer sehr persönliche Worte an den von der Polizei als Intensivtäter eingestuften Mann richtete: „Sie sind ein ganz besonderer Angeklagter“, sagte er zu dem 33-Jährigen. „Wie ein kleiner Junge im Körper eines ganz großen Menschen. Sie wecken väterliche Gefühle in mir“, bekannte der erfahrene Richter. Wer den Prozess verfolgt hat, konnte gewiss nachvollziehen, was der Vorsitzende meinte. Und genauso treffend brachte er das Problem des Angeklagten auf den Punkt: Sobald dieser Drogen und Alkohol zu sich nehme, sei er ein anderer Mensch, und dann komme es zu den Taten, für die er gestern verurteilt wurde.

Es ging um sieben Anklagen, und in allen Fällen erfolgte eine Verurteilung. Wenn auch nicht immer entsprechend dem Anklagevorwurf und teilweise auch abweichend von der rechtlichen Bewertung des Staatsanwaltes. Dieser hatte sieben Jahre Haft gefordert (wir berichteten).

Sieben Anklagen, Verurteilung in allen Fällen

In einem Nienburger Discounter hat sich der Angeklagte am 21. Dezember 2019 der Körperverletzung schuldig gemacht. Die Flucht vor der Polizei am 26. Januar 2020 war ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und kein Autorennen, denn das Ziel, eine möglichst hohe Geschwindigkeit zu erreichen, habe nicht festgestellt werden können. Passanten mussten aber auch zur Seite springen, war die Kammer überzeugt. Der Angeklagte war alkoholisiert und hatte keine Fahrerlaubnis. So auch bei zwei Fahrten Ende August 2020, als er zudem einen Mann mit einer Schusswaffe bedrohte, und als er im Juli 2002 als Rollerfahrer mit einem Polizeiauto kollidierte.

Im September 2021 richtete er einen Schießkugelschreiber in Nienburg auf mehrere Personen. Da sei ein strafbefreiender Rücktritt vom Versuch der gefährlichen Körperverletzung nicht auszuschließen. Deshalb erfolgte „nur“ eine Verurteilung wegen Bedrohung in Tateinheit mit dem unerlaubten Führen einer Schusswaffe.

Richter: „Wie ein kleiner Junge im Körper eines ganz großen Menschen“

Als der Mann im August 2020 einer Nienburgerin eine goldene Patrone zeigte, 2000 Euro forderte und ihr ankündigte, dass etwas passieren werde, wenn sie nicht zahle, machte er sich der Kammer zufolge einer versuchten räuberischen Erpressung schuldig. „Das war eine erhebliche Drohkulisse“, hielt ihm der Vorsitzende vor.

Ebenso die versuchte schwere räuberische Erpressung rund zwei Jahre später in der Wohnung eines Nienburgers mit einem weiteren, bereits verurteilten Täter. Das Opfer wurde mit einem Messer bedroht. „Das macht die ganze Straftat fett“, verdeutlichte Sauer dem Angeklagten. „Bevor wir gehen, bekommst du einen Stich“, habe der 33-Jährige dem Geschädigten angedroht. Geld oder Drogen suchten die Täter vergeblich in der Wohnung.

„Mit sechs Jahren und acht Monaten sind Sie sehr gut bedient“, erklärte Sauer dem 33-Jährigen und machte ihm Mut, dass er schon bald aus dem Gefängnis in den Maßregelvollzug wechseln könne, sofern das Urteil rechtskräftig werden sollte.