Rehburger Grusel: Alte Überlieferungen berichten von Geköpften, Irrlichtern, Riesen und Königsgräbern

Von: Beate Ney-Janßen

Sagenumwoben ist die Entstehung des Steinhuder Meeres – weshalb soll es nicht der Fußtritt eines Riesen gewesen sein? © -

Werwölfe auf den Wegen, ein Irrlicht im Moor, der brennende Mann am Immenstock, Burgverliese und Höhlen, zornige Riesen und rachelüsterne Zwerge, solche, die ihren Kopf unterm Arm tragen, und ätherische Frauengestalten, die aus dem Jenseits Aufträge erteilen. Wer sich jetzt im Vorspann eines überfrachteten Gruselromans der C-Klasse wähnt, hat weit gefehlt. All das soll es in Rehburg gegeben haben. Zumindest, wenn wir alten Überlieferungen glauben.

Rehburg – Oft sind es die Lehrer im Dorf gewesen, die sich um die Bewahrung der Geschichte gesorgt haben. Damals wie heute sind sie gehalten, das, was in ihre Amtszeit fällt, chronikartig festzuhalten und nicht immer beschränkten sie sich dabei auf das Schulgeschehen.

Einen solchen Enthusiasten gab es auch in Rehburg: Lehrer Wilhelm Bell, der seinen Schülern in den 1930er-Jahren nicht nur das Einmaleins einbläuen und ihnen die Hammelbeine lang ziehen wollte, sondern ihnen auch eine Aufgabe stellte, die heute ein kleiner und bislang wenig beachteter Schatz im Städtchen ist. „Fragt Eltern und Großeltern nach Überlieferungen und Sagen aus unserer Stadt, hört euch bei den Nachbarn um und bringt mir die Geschichten!“, forderte er die jungen Rehburger auf.

Ein Rehburger Schulfoto aus dem Jahr 1943. Vorne links sitzt Lehrer Wilhelm Bell. Einige dieser Schüler haben womöglich Beiträge zu seiner Geschichten-Sammlung geleistet. © Repro: Ney-Janßen

Den Schülern muss das ein gewisses Vergnügen bereitet haben. Ob es damit zusammenhängt, dass ihnen statt trockener Jahreszahlen und vergangener Ernsthaftigkeiten wahre Schauerromane berichtet wurden? Denn genauso liest sich Bells Sagen-Sammlung: Eine Vielzahl Geschichten, die dazu angetan sind, die Haare zu Berge stehen zu lassen oder zumindest für einen wohligen Schauer zu sorgen. Wer reichlich mit Fantasie gesegnet ist, wird es sich auch heute nach der Lektüre dieser Geschichten genau überlegen, ob ein Spaziergang in Moor oder Meerbruchswiesen ratsam ist. Zumal manchmal sogar ein Funken Wahrheit in den Geschichten steckt. Wie in jener von dem Mann, der seinen Kopf unter dem Arm trägt.

Der kopflose Mann

Sie waren böse Buben, diese sieben Rehburger Handwerker, die eines Nachts im Jahr 1713 über zu viel Bier zu der Überzeugung gelangten, dass der Pastor reichlich Geld im Haus haben müsse. Geld, das ihnen doch viel besser zu Gesicht stehen würde. Mit Wut im Bauch wegen der vermeintlich ungerechten Verteilung fackelten sie nicht lange und stiegen in das Pfarrhaus ein. Dass ihnen Pastor Meyer und seine Haushälterin bei ihrem Treiben in die Quere kommen könnten, hatten sie nicht bedacht.

Genau so war es aber. Kamen die Handwerksleute angesichts der beiden alten Leute, die die Ursache des Lärms erkunden wollten, zur Besinnung? Ganz und gar nicht. Statt ihr Unrecht einzusehen, trachteten sie danach, es zu vertuschen, und erschlugen die beiden.

Die Rehburger Obrigkeit kam ihnen allerdings schnell auf die Schliche und der damaligen Auffassung von Gerechtigkeit wurde Genüge getan: Den sieben Handwerkern wurde der Prozess gemacht und eine Strafe auferlegt, die drastischer kaum sein konnte. Irgendwo zwischen Rehburg und Loccum, sollten sie gepfählt, gerädert und geköpft werden.

Etliche aus dem Bunde gestanden die Tat. Wohl wissend, dass sie ohnehin nicht davonkommen würden, aber mit der Hoffnung auf göttliche Vergebung. Ein bis zwei von ihnen – darin sind sich die Quellen nicht einig – sollen allerdings bis zum Schluss geleugnet haben. Die Rede ist vom Kellerwirt Hans-Heinrich Voigt und vom Braumeister Philip Most.

Hatten sie womöglich doch nichts damit zu tun und die übrigen Mordbuben lediglich mit Bier abgefüllt? Ein winziger Zweifel muss sich in den Rehburgern, die doch zahlreich zur Hinrichtung eilten, weil sie sich das blutige Spektakel nicht entgehen lassen wollten, geregt haben.

Die Sage geht, dass den Richtern Zweifel gekommen seien, dass ein Schimmelreiter eilends zur Hinrichtungsstätte geschickt wurde, um einem der sieben Delinquenten Gnade zu gewähren. Aller gestreckter Galopp soll aber vergebens gewesen sein – als der Bote anlangte, war der Verurteilte bereits tot.

Unglaublich? – Der Kopflose, der durch Rehburg spukt (und nun schon viele Jahre nicht mehr gesichtet wurde), vermutlich schon. Der gewalttätige Tod des beliebten Pastors gehört aber keinesfalls in das Reich der Sagen.

Wer tiefer in die Kirchenbücher der Rehburger Gemeinde eintaucht, stellt fest, dass Pastor Meyer nicht der einzige Geistliche war, dem kein friedliches Ende im eigenen Bett beschieden wurde.

Sagenhaft ist auch das Verschwinden von Pastor Walther. Dieser Kirchenmann – obwohl in der Stadt höchst unbeliebt – hat sich in Rehburg mit seinem Tod unsterblich gemacht.

Das Irrlicht im Moor

Am 18. Februar 1863 hatte Walther den Fußweg gen Schneeren angetreten, um einen Kollegen zu besuchen. Abends gegen 9 Uhr – nach angeregtem Gespräch beim Wein? – verabschiedete er sich, um nach Hause zu gehen. Er wollte den Marsch wohl durchs Moor abkürzen.

„In der Dunkelheit ist er vom rechten Weg abgekommen und hat höchstwahrscheinlich mehrere Stunden über sumpfige Wiesen und Moorflächen unter unsäglicher Anstrengung wandern müssen. Die übergroße Anstrengung und Ermüdung hat nach Aussage des Arztes den Tod durch Schlagfluss herbeigeführt.“

So steht es in den Kirchenbüchern. Tags darauf wurde der Pastor im Moor gefunden und unter großer Anteilnahme beigesetzt. Es geht die Erzählung, dass die Rehburger ihrem Pastor ein Denkmal an der moorigen Stelle der Meerbruchswiesen aufstellten, an der sein Leichnam gefunden wurde: „Pastorenpfahl“ nannten sie den Stecken.

Der Nebel in den Meerbruchswiesen zwischen Mardorf und Rehburg hat den Rehburgern wohl über Jahrhunderte Spielraum für schaurige Fantasien gegeben. © Ney-Janßen

Der Pastorenpfahl ist lange fort. Das Ende Walthers war aber angetan, die Geschichte weiterzuspinnen und davon bekamen Bells Schüler so manche Variante zu hören:

Einige Rehburger schworen Stein und Bein, dass ihnen am Pastorenpfahl ein Irrlicht begegnet sei. Andere wollen den Pastor als Geist gesehen haben. Ein Schüler behauptete gar steif und fest, seinem Urgroßvater sei ein halbes Jahr vor Walthers Tod, als er auf dem Weg zum Markt in Neustadt war, ein Irrlicht im Moor begegnet. Ängstliche Stimmen will der Urgroßvater zudem gehört haben.

„Dat Vörlat“ – auf hochdeutsch in etwa „Vorhersage“ – nannten die Menschen im Dorf das, was des Schülers Vorfahr über seine Begegnung zum Besten gab. Dem Pastor hat diese Vorhersage nicht geholfen – vielleicht aber jenen, die angesichts solcher Gruselerzählungen das nächtliche Moor meiden.

Gehen die Legenden um den kopflosen Mann und das Irrlicht auf verbriefte Ereignisse zurück, so sind weitere Überlieferungen eher der Suche nach Erklärungen für Unerklärliches geschuldet. Wie etwa die Erzählungen von der Entstehung des Steinhuder Meeres – von denen es mehr als nur eine Version gibt. In Rehburg waren die Städter davon überzeugt, dass das Steinhuder Meer von Riesen und Zwergen geschaffen wurde, die sich vor vielen Tausend Jahren auf Winzlars Haarberg und der ehemaligen Festung Düsselburg bei Rehburg herumtrieben.

Von Riesen, Zwergen und dem Meer

Es geht die Sage, dass zwei Riesen sich ihre Wohnsitze in der Gegend bei Rehburg ausgesucht hatten. Einer von ihnen hatte sich auf dem Haarberg niedergelassen, der andere auf der Wallanlage der Düsselburg.

Nun sind Riesen nicht für ihre Geselligkeit und die Pflege sozialer Kontakte bekannt. Diese beiden waren jedoch Brüder. Was dazu führte, dass sie zwar gerne Abstand zueinander hielten, sich gelegentlich aber halfen und manche Dinge auch miteinander teilten. Wie ihre Axt. Ein im wahrsten Sinne riesenhaftes Werkzeug, das beide nötig hatten, wenn sie sich Brennholzvorräte anlegen mussten. Diese Axt schleuderten sie sich über die kilometerweite Entfernung von einer Behausung zur anderen immer dann zu, wenn einer von ihnen sie nötig hatte.

Hoch im Bogen wirbelte sie dann durch die Luft und versetzte die Zwerge, die den Wald am Haarberg bewohnten, in Angst und Schrecken.

Eines Tages wollte ein mutiger Zwergenmann das nicht länger hinnehmen. Er legte sich auf die Lauer und wartete ab, bis der Riese am Haarberg zur Jagd aufgebrochen war, stellte sich dann auf den Berg und brüllte mit verstellter Stimme zu dem Riesen an der Düsselburg, dass er ihm die Axt zuwerfen solle.

Kurz darauf kam sie wie bestellt angesaust. Der Zwerg warf sich nach vorn, um sie zu fangen, packte sie am Griff – und wurde mitsamt der Axt weit durch die Luft gewirbelt. Seine Kräfte hatte er eindeutig überschätzt.

Da kam der Riese zurück, erfasste den Plan des Zwerges und trampelte ihn wütend mitsamt der Axt tief in den Boden, in dem ein tiefes Loch entstand.

Nachdem der Riese zum Haarberg zurückgestapft war, krochen die übrigen Zwerge aus ihren Höhlen, versammelten sich um das Loch und weinten bittere Tränen um ihren toten Bruder. So lange, bis aus ihren Tränen das Steinhuder Meer entstand.

Weitaus weniger als das Steinhuder Meer fallen die sieben Hügel ins Auge, die zwischen Rehburg und Mardorf aus dem Flachland der norddeutschen Tiefebene ragen. Keiner dieser Hügel ist mehr als drei Meter hoch und wer auf der Landstraße an ihnen vorbeifährt, wird sie kaum bemerken. Nur, wer sich mit der Geschichte auskennt, weiß, dass es diese sieben Hügel überhaupt gibt.

Heimatforscher Fritz Mackeben ist einer derjenigen, die noch an die Hügel führen können. Womöglich nur deshalb, weil er es war, der die Bell-Sammlung in die Hände bekommen und sie gemeinsam mit seiner Frau Renate voller Neugierde transkribiert hat. An den Hügeln zuckt jedoch auch er mit den Schultern. Nicht der Rede wert. Und doch hält sich hartnäckig die Erzählung, dass in diesen Hügeln mit Pomp ein König bestattet wurde.

Sieben Hügel und ein Goldschatz

Mehrfach ist Lehrer Bell zugetragen worden, dass dort ein goldener Sarg verborgen sein soll, in dem ein König aus einem fernen Land bestattet wurde. Einer will gewusst haben, dass das Gold mit einem weiteren Sarg aus Silber ummantelt ist, und mehrfach berichteten die Schüler davon, dass den Sklaven, die ihren Herrn beerdigten, die Augen ausgestochen wurden, um den Ort nicht verraten zu können.

Grausam und gruselig. Wie die Lage der Hügel in früherer Zeit, als das Steinhuder Meer noch weitaus größer war, sein Ufersaum bis nahe an die Hügel reichte und Moor und Sumpf angetan waren, Ängste zu schüren.

Die Hoffnung auf einen sagenhaften Fund wird bei vielen über die Angst gesiegt haben – oft soll nach diesem Schatz gesucht worden sein. Doch keiner hat ihn je gefunden.

Kommunalarchäologe Daniel Lau hat Hobby-Archäologin Kati Benseler nach der Lektüre der Legende auf diese Spur gebracht – weil er davon ausgeht, dass die Geschichte vom König im goldenen Sarg einen wahren Kern hat. Womöglich wurde an den Hügeln irgendwann eine Münze oder ähnliches gefunden? Nicht auszuschließen, meint er. So etwas trage schnell zur Legendenbildung bei. Der ehemalige Uferbereich des Meeres sei ein archäologisch sensibles Gebiet, wie viele Funde aus der Eisen- und aus römischer Kaiserzeit zeigten.

Benseler weiß darum. Nur zwei-, dreihundert Meter von den Hügeln entfernt hat sie auf Äckern bereits etliche Keramikscherben der Römer gefunden. Nun will sie ihre Kreise enger um das Wäldchen ziehen – auch wenn sie sich keine Chancen auf den goldenen Sarg ausrechnet. Ihn verweist sie doch eher in das Reich der Märchen.

Fritz Mackeben hat es sich zur Aufgabe gemacht, Schätze aus der Geschichte seiner Stadt allgemein zugänglich zu machen. © Privat

Wer Gefallen am Rehburger Grusel gefunden hat, kann darauf hoffen, dass Rehburgs Bürger- und Heimatverein die gesammelten Geschichten irgendwann öffentlich macht. Fritz Mackeben, der lange Jahre Vereinsvorsitzender war, hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesen und andere Schätze aus der Geschichte seiner Stadt allgemein zugänglich zu machen.

Ein mühsames Unterfangen und eines, das angesichts der Vielzahl der Dokumente, die im Vereinsarchiv schlummern, nicht von heute auf morgen zu verwirklichen ist. Neben der Bewahrung der Geschichte verspricht sich Mackeben davon aber auch, dass diese oder jene Legende fortgeschrieben werden kann – weil reichlich oft doch ein Körnchen Wahrheit darin steckt.