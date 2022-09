Trommeln und Kräuter: Schamanismus – ein Selbstversuch

Von: Beate Ney-Janßen

Blockaden lösen: Dagmar Kone (links) und ihre Freundin Carolin „betrommeln“ eine Teilnehmerin. © Beate Ney-Janßen

Trommeln, Kräuter und die Reise in eine andere Wirklichkeit. Das alles beschreibt den Schamanismus. Reporterin Beate Ney-Janßen wagt den Selbstversuch.

Rehburg – Ein schamanischer Tag? „Halte ich für Spökenkiekerkram“, ist meine spontane Reaktion, als mir Dagmar Kone davon erzählt, dass sie genau das demnächst in Rehburg anbietet. Aber natürlich will ich mehr erfahren. Dagmar antwortet auf meinen wenig sensiblen Einwurf mit einem breiten Grinsen. Das kennt sie schon. Schamanismus ist schließlich nichts, was einem an jeder Straßenecke Deutschlands begegnet. Wir verabreden uns zu einem Gespräch in ihrem Häuschen in Rehburg.

Weshalb ich mich überhaupt darauf einlasse? Vermutlich, weil ich Dagmar durch die Kräuterspaziergänge kennengelernt habe, die sie für die Stadt Rehburg-Loccum anbietet. Weil ich durch sie einiges über Wildkräuter gelernt habe und weil es immer angenehm war, mit ihr durch Feld und Flur zu streifen. Nun bin ich neugierig auf ihre schamanische Seite.

Eines Morgens klingele ich an ihrer Tür. Hatte ich erwartet, dass sie mir gehörnt und mit Fellen behängt öffnet? Diese Befürchtung löst sich in Luft auf: Dagmar sieht aus wie immer. Über ihre Ausbildung zur Heilpraktikerin kam sie auch zum Schamanismus. Sie wollte alles ausprobieren, meldete sich zu einem solchen Kurs an. Und war begeistert.

„Ich habe gelernt, mich viel mehr zu trauen“, sagt sie. Beispielsweise singen. Das ließ sie sein, nachdem ihr Vater der kleinen Dagmar bescheinigt hatte, sie habe „eine Stimme wie ein verrosteter Blecheimer“.

Das Ziel des Schamanismus – eine Art Trance

Was aber ist Schamanismus? „Reisen in eine nicht alltägliche Wirklichkeit“ lautet Dagmars Erklärung. Eine Wirklichkeit, die stark mit der Natur verbunden sei. „Nicht umsonst mache ich in Kräutern“, fügt sie zwinkernd hinzu. Die Ansätze der Schamanen seien sehr unterschiedlich, das Ziel aber immer ähnlich: Sich über eine Art Trance sich selbst und den eigenen Problemen annähern – Schamanen sind dabei die Mittler in diese andere Wirklichkeit. Trommeln, Tanz, Gesang und auch Kräuter sind die Mittel, mit denen die Reisen begonnen werden, erklärt Dagmar – und greift der nächsten Frage vor: Es gebe zwar Schamanen, die bewusstseinserweiternde Kräuter und Substanzen einsetzten. Sie selbst habe mit Drogen aber absolut nichts am Hut.

Mein Gesichtsausdruck auf alle ihre Ausführungen muss immer noch verständnislos gewesen sein, denn Dagmar springt auf und sagt: „Das lässt sich nicht erklären, das muss man fühlen.“ Schon stehe ich mitten im Raum, habe auf Dagmars Geheiß die Augen geschlossen und werde von ihr in den Rauch eines glimmenden Büschels Salbei gehüllt. Mit leisem Singsang umkreist sie mich, das Rauchwerk schwenkend.

Es fühlt sich angenehm an. Außer der leichten Befürchtung, für den Rest des Tages nach Zimmerbrand zu riechen, stellt sich bei mir aber keine Wirkung ein. Anders wird es, als sie das Ritual des Räucherns durch rhythmisches Schlagen einer Trommel ersetzt. Ebenfalls nah an meinem Körper, ebenfalls rundum. Das geht durch und durch, ist irgendwie gut – und plötzlich verlassen mich die Rückenschmerzen, die mich seit dem Morgen plagten. Ich bin begeistert!

Ein Krafttier für imaginäre Reisen: die Kamelstute kommt nicht an

Als sie mir als Zugabe ein Krafttier herbeitrommelt, das mich auf meinen imaginären Reisen begleiten soll – vor ihrem inneren Auge ist ihr eine Kamelstute für mich erschienen – bin ich wieder rational blockiert und schaffe es nicht, das höckerige Wesen als spirituelle Wegbegleiterin anzunehmen.

Kann ich mich so wenig einlassen, weil ich zu viele Fragen stelle? Liegt es daran, dass es doch mehr ein Interview als eine schamanische Stunde ist? Wir verabreden, dass ich noch einmal hineinschnuppere und Dagmars Workshop besuche.

Dort schlage ich vier Wochen später auf, an einem Platz im Wald, mit Bänken, Tischen, einer Hütte. Und dort stehen Dagmar und ihre Freundin Carolin, schlagen Trommeln und freuen sich, dass ich Ungläubige gekommen bin. Nach und nach trudeln weitere zehn Frauen ein. Manche ebenfalls mit Trommeln im Handgepäck, eine mit Schellen am Fußgelenk, die bei jedem Schritt klingeln.

Schamanen-Workshop: Teilnehmer aus Würzburg und Schleswig-Holstein

Vorstellungsrunde: Alle haben bereits schamanistische Erlebnisse hinter sich. Zwei Frauen sind von Würzburg angereist, eine kommt aus Schleswig-Holstein. Nur eine lebt in der Nähe. Sie alle eint die Freude auf einen ereignisreichen Tag, an dem sie sich auf sich selbst konzentrieren wollen. Lebenskrisen – dieses Stichwort fällt mehrfach, als sie erzählen, weshalb sie gekommen sind.

Natur erspüren: Während der Gehmeditation lehnt sich eine der Frauen entspannt an einen Baum. © Beate Ney-Janßen

Dann geht es los: Auf die Räucher-Zeremonie mit Beifuß und Salbei folgt eine Geh-Meditation. Einige suchen engeren Kontakt zur Natur, lehnen sich an Bäume, betasten die Rinde. Ich gehe so vor mich hin, bis die Stille des Waldes vom rhythmischen Schlagen der Trommeln durchbrochen wird: Dagmar und Carolin wandern von einer Frau zur nächsten, führen eine Art Tanz um jede herum, trommeln von deren Ohren bis zu den Füßen. Nach meiner ersten Erfahrung mit der entspannenden Wirkung dieses Betrommelns lasse ich mich gerne darauf ein. Und tatsächlich: So locker und weich war ich lange nicht mehr in Knien und Rücken.

Was bei mir überwiegend körperliche Auswirkungen hat, geht bei anderen jedoch tiefer. Eine Frau schlägt die Hände vors Gesicht, beginnt bitterlich zu weinen. Das war es, was sie sich versprochen hatte von diesem Tag: Blockaden lösen, sich gehen lassen. Dafür bedankt sie sich bei Dagmar und Carolin.

Unverständnis bei Unbeteiligten: Spaziergängerin filmt die Szene

Eine andere bricht in lautes Indianergeheul aus. Ob das der Moment ist, an dem die Spaziergängerin auf dem Waldweg kopfschüttelnd ihr Smartphone zückt und filmt, was sie im Vorbeigehen sieht? Die Frauen lassen sich davon nicht beeindrucken. Was andere über sie denken, soll an diesem Tag nicht zählen.

Als Dagmar fragt, wer ein weiteres Krafttier für seine Reisen in die andere Wirklichkeit haben will, muss ich die Gruppe verlassen. Tage später treffe ich sie wieder. Sie ist neugierig. „Wie hat es dir gefallen?“ Meine Antwort ist ehrlich: „War irgendwie gut. Und betrommelt werde ich gelegentlich gerne noch einmal.“

Es sei noch viel besser geworden, sagt sie. Das glaube ich ihr unbesehen. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass es besser wurde, weil sie mich nicht mehr in ihrem Kreis hatten. Meinen anfänglichen Einwurf des Spökenkiekerkrams nehme ich zurück und bilde mir ganz einfach kein Urteil.