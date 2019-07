„Rehburg Raptors“ mit bestem Saisonspiel

Rehburg - Von Johanna Müller. Wie eine Siegesfeier hat es sich angefühlt, als die Footballer der „Rehburg Raptors“ am vergangenen Samstag jubelnd über das Spielfeld gelaufen sind. Freudig haben sie sich abgeklatscht und umarmt. Dabei hat das Team erneut verloren.

Doch mit dem Ergebnis 8:14 (0:14) gegen die „Nordhorn Vikings“ haben sie ihr bestes Saisonspiel und damit das beste Spiel der jungen Teamgeschichte im Rehburger Frischli Sportparkt absolviert.

Die Rehburger sind bereits stark in das Rückspiel gegen die Gäste aus Nordhorn gestartet. Gute Laufspiele ließen die Zuschauer in den ersten Spielminuten auf viele Punkte für die Rehburger Footballer hoffen. Dennoch waren es die Nordhorner, die im ersten Viertel mit einem Touchdown in Führung gingen. Auch den Extrapunkt durch einen gelungenen Torschuss holten sich die Gäste.

Doch davon haben sich die Raptoren nicht entmutigen lassen. Unterstützt wurden sie erneut durch viele Zuschauer, die gerne auch das Rahmenprogramm in Anspruch nahmen. Um die kulinarische Vielfalt kümmerte sich neben den Spielerfrauen auch wieder das Catering vom Restaurant Culinario aus Steimbke. Zudem gab es eine Hüpfburg, Kinderschminken und eine große Tombola für alle Besucher. Im zweiten Viertel legten die „Nordhorn Vikings“ nach und bauten ihren Vorsprung auf 0:14 aus. Nach einem eher ruhigen dritten Viertel drehten die „Raptors“ am Ende des vierten Viertels noch einmal auf.

Nächstes Heimspiel am 21. Juli

Nicht nur ein Touchdown gelang den Gastgebern, mit einer sogenannten „Two-Point Conversion“ haben sie den Ball noch einmal in die Endzone gebracht und sich damit direkt zwei Extrapunkte geholt. Dieser gelungene Spielzug war ein guter Grund zur Freude.

Das nächste Heimspiel steht bereits in der kommenden Woche an. Am Sonntag, 21. Juli, erwarten die „Rehburg Raptors“ die „Buxtehude Jackrabbits“. Kickoff ist um 15 Uhr am Messloher Weg 10 in Rehburg-Loccum.

jom

Quelle: BlickPunkt Nienburg