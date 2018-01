Matthias Brandt liest im Nienburger Theater

Nienburg - Der aus zahlreichen Filmen und dem „Polizeiruf 110“ bekannte Schauspieler Matthias Brandt kommt zusammen mit dem Jazzpianisten Jens Thomas ins Nienburger Theater auf dem Hornwerk. Am Samstag, 20. Januar, starten sie dort mit ihrem gemeinsamen Programm „Psycho“.

„In Psycho“, sagte Alfred Hitchcock im Gespräch mit seinem Bewunderer Francois Truffaut, „habe ich das Publikum geführt, als ob ich auf einer Orgel gespielt hätte.“ Der Schauspieler Matthias Brandt interpretiert dieses filmische Jahrhundertwerk nun gemeinsam mit dem Pianisten und Sänger Jens Thomas neu auf der Bühne. Brandt greift dabei laut Pressemitteilung des Theaters auf die Vorlage zu „Psycho“ von Robert Bloch zurück. Thomas improvisiert zu Brandts inszenierter Lesung einen Soundtrack.

Alfred Hitchcock hat „Psycho“ als Experimentalfilm verstanden, der beim Publikum eine eindrückliche Wirkung zeigen sollte. Brandt und Thomas setzen dieses Experiment fort. So soll der Abend nicht festgelegt oder routiniert einstudiert sein. Vielmehr lebe er von der „intensiven, spontanen Interaktion zwischen beiden Akteuren“, heißt es.

„Jens Thomas und Matthias Brandt gestalteten in der Improvisation mit Text und Klang, ein ungemein dichtes, ungemein individuell ausgestaltetes Szenario, einen nur mit Fantasie gefüllten Klang- und Assoziationsraum, indem ein gelegentlich leiser ironischer Zwischenton nicht dementierend, sondern bereichernd wirkte“, zitiert das Theater nach der Premiere in Mannheim.

