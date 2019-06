Vier Anzeigen an einem Tag: Drei Mal ohne Führerschein, einmal ohne Versicherung  

Nienburg - Vier Anzeigen fertigte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Nienburger Polizei am Dienstagnachmittag.

Gegen 14.30 Uhr kontrollierten sie in der Göttinger Straße einen Pkw. Der Fahrer legte den Beamten lediglich einen in Syrien ausgestellten Führerschein vor, obwohl er bereits seit 8 Jahren in Deutschland wohnt.

Kurz vor 16.00 Uhr überprüften die Polizeibeamten einen mit zwei Personen besetzten Pkw zwischen Haßbergen und Gandesbergen. Der 25 - jährige Fahrer war noch nie im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der Pkw war auf die Beifahrerin, eine 38 - jährige Frau zugelassen. Sie hatte zugelassen, dass der junge Mann das Fahrzeug ohne Führerschein fuhr.

Gegen 19.00 Uhr fiel ein Rollerfahrer in Meinkingsburg auf. An dessen Gefährt befand sich ein blaues Versicherungskennzeichen, gültig im Jahr 2012. Gegen den 63-jährigen Mann aus Husum ist ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet worden. Den Roller darf er erst wieder nach Abschluss einer gültigen Versicherung fahren.

Quelle: BlickPunkt Nienburg

Rubriklistenbild: © dpa