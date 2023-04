Unverpackt-Verkaufswagen aus Nienburg mit viel Herz, aber ohne Plastik

Von: Katrin Köster

Bettina Lorat bei der Arbeit: Rund 140 Artikel bieten sie und ihre Geschäftspartnerin Katrin Wagner in ihrem mobilen Verkaufswagen an. © Purisst

Mitten in der Corona-Pandemie ein Geschäft eröffnen? Was für viele riskant bis abwegig erscheint, war für Bettina Lorat und ihre Geschäftspartnerin Katrin Wagner eine Chance.

Landkreis Nienburg – Die beiden Nienburgerinnen haben die Corona-Chance ergriffen und im Juli 2021 ihre Firma „Purisst“ gegründet. Seitdem sind sie regelmäßig mit ihrem umgebauten Verkaufswagen unterwegs. An Bord: unverpackte Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs, möglichst regional und saisonal.

„Ganz mutig“: Nienburgerinnen trauen sich mit Corona-Geschäftsidee wider Verpackungswahn

„Wir waren ganz mutig“, sagt Bettina Lorat auf Nachfrage und kann sich ein Lachen dabei nicht verkneifen. Sie und Katrin Wagner wollten damals aktiv werden und handeln. Also haben sie sich von den Corona-Beschränkungen nicht beirren lassen und losgelegt. Ihnen sei es wichtig gewesen, etwas gegen den „Verpackungswahnsinn“ zu unternehmen, erzählt Bettina Lorat. „Purisst“ sei für sie eine Herzensangelegenheit. Folglich verzichten sie in ihrem mobilen Geschäft weitgehend auf Einweg-Verpackungen und versuchen, ihr Angebot möglichst regional zu halten. „Unsere Lieferanten sind alle biozertifiziert“, betont Lorat.

Möglichst regionale Produkte und ohne unnötigen Verpackungsmüll: Mit diesem Konzept möchte „Purisst“ Kunden überzeugen. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Auf dem Nienburger Wochenmarkt ist der Wagen regelmäßig zu sehen. Darüber hinaus fahren die Unternehmerinnen nach Schessinghausen, Balge und Husum. „Dort gibt es keine Wochenmärkte“, ergänzt Lorat. Also übernehmen sie und Wagner die Funktion der früheren Tante-Emma-Läden in diesen Gemeinden. Auch Steyerberg steht auf ihrer Tourenliste – auf dem kürzlich wieder aktivierten Wochenmarkt ist ihr Verkaufswagen ebenfalls zu finden.

Positive Resonanz auf Verkaufswagen und -idee – aber noch zu wenige Kunden

Rund 140 Artikel haben die Frauen an Bord. Sie bieten mehrere Sorten Müsli, Hülsenfrüchte wie Reis, Bohnen oder Linsen sowie Kerne und Saaten an. In großen Behältern warten Nudeln, verschiedene Kaffee- und Mehlsorten, Öle, Trockenfrüchte, Nüsse und Gewürze auf Abnehmer. Auch Kosmetik- und Drogerieartikel, Süßigkeiten und Reinigungsmittel gibt es bei ihnen.

Die Resonanz sei sehr gut, berichtet Bettina Lorat. „Wir haben genug Angebote, wo man uns gerne sehen möchte“, sagt sie mit Blick auf potenzielle neue Standorte für den Verkaufswagen. Aber: Den Frauen fehlt derzeit eine Aushilfe, um alle Touren bedienen zu können.

Die Wirtschaftlichkeit von „Purisst“ sei indes keineswegs deckungsgleich mit der positiven Resonanz auf ihr Angebot, musste Bettina Lorat feststellen: „Das Konzept des Unverpackt-Ladens finden viele Leute gut, aber viel zu wenige kaufen auch so ein.“ Es gehe zwar in die richtige Richtung, aber derzeit setzen sie mit „Purisst“ noch nicht genug um, um ihre Hauptjobs aufgeben zu können.

„Es ist ein Zwiespalt“ für die Inhaberinnen

„Es ist ein Zwiespalt“, fasst Bettina Lorat zusammen. „Auf der einen Seite können wir ohne Aushilfe unsere Touren nicht ausweiten und uns auf Purisst konzentrieren. Auf der anderen Seite sind wir durch die Hauptjobs zeitlich eingeschränkt.“ Neben den Verkaufstouren stehen auch die Abrechnung, der Einkauf der Waren, die Kundenakquise, die Vorbereitung und Reinigung des Wagens auf der To-Do-Liste.

Bettina Lorat hat beobachtet, dass einige Interessenten von den vermeintlich höheren Preisen bei „Purisst“ abgeschreckt werden. „Ihr seid zu teuer“, hätten sie gehört. Das Einkaufen im Unverpackt-Laden sei so kompliziert, monierten andere. „Dabei ist das gar nicht so kompliziert“, meint Lorat, der klar ist, dass ihr Konzept auch eine gewisse Umgewöhnung der Kunden erfordert. „Wir haben ja alle jahrzehntelang anders eingekauft“, ist Lorat bewusst.

Nienburgerinnen raten: Klein anfangen, einzelne Sachen testen und sich herantasten

Darum rät sie: Klein anfangen, einzelne Sachen testen und sich herantasten. Und: Spontanes Einkaufen sei bei ihnen sehr wohl möglich, betont sie. „Wir haben immer Alternativen zur eigenen Dose da“, sagt sie. Immerhin: „Purisst“ hat bereits einige Stammkunden gewonnen, die sich auch von weiteren Wegen nicht abschrecken lassen, um in „ihrem“ Unverpackt-Laden einzukaufen: „Wenn wir nach Balge fahren, kommen da auch immer Stammkunden aus Hoya und Drakenburg hin. Die nehmen auch die weiteren Wege auf sich“, freut sich Bettina Lorat.

Sie und Katrin Wagner hoffen, dass „Purisst“ im nächsten halben Jahr die wirtschaftliche Kurve kriegt und der Wagen dank einer neuen Aushilfe besser ausgelastet werden kann – damit die Herzensangelegenheit auch eine wirtschaftlich solide Angelegenheit bleibt.