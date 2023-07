Plakatkampagne für „Unser Nienburg soll sauber bleiben“ startet

Auf ein sauberes Nienburg hoffen Daniel Staffhorst (v.l.), Cornelia Riedewald, Arne Henrik Meyer und Illustratorin Frau Silberfisch. © Stadt Nienburg/Weser

Die meisten haben es beim Wegbringen von Altglas schon einmal gesehen: Neben den Containern steht eine Plastiktüte mit Müll darin oder jemand hat Sperrmüll abgeladen. Erlaubt ist das nicht. Wie groß diese Müllmengen tatsächlich sind, hat nun Arne Henrik Meyer, Vorstand des Betriebs Abfallwirtschaft Nienburg (BAWN), im Rahmen des Projektstartes „Unser Nienburg soll sauber bleiben“ erzählt.

Nienburg – „Alleine durch alle widerrechtlichen Beistellungen neben Glascontainern, entstanden im Landkreis Nienburg in den letzten vier Jahren jährlich bis zu 30 Tonnen zusätzlicher Müll“, wird Meyer in einer Pressemitteilung zitiert. Was das finanziell bedeuten könnte, lässt Baubetriebshofleiterin Cornelia Riedewald erahnen. Sie spricht von einer Zunahme der illegalen Müllentsorgung und erläutert: „Im vergangenen Jahr sind für Müllentsorgung in der Stadt Nienburg/Weser Kosten über 11 046,15 Euro entstanden. Alleine im ersten Quartal 2023 sind bereits Kosten in Höhe von 3436,00 Euro zu verzeichnen.“

Diese illegale Müllentsorgung hat viele Gesichter, wie Stadt und BAWN in der Mitteilung darlegen: Im Vorbeigehen oder -fahren weggeworfene Plastikverpackungen, Taschentücher, Fast-Food-Tüten sind ebenso gemeint wie Sperr- und Hausmüll in Form von Fernsehern, Sofas oder Autoreifen. „Das ist nicht nur ein optisches, sondern oftmals auch ein echtes Entsorgungsproblem“, betont die Stadt in ihrer Mitteilung. Und das alles geschehe nur aus Bequemlichkeit, beklagt die Stadt, denn der BAWN nehme ja beispielsweise Elektroschrott kostenfrei entgegen.

Kritik wird unter anderem an Hundehaltern laut

Kritik wird außerdem an Hundehalterinnen und Hundehaltern laut, die in vielen städtischen Bereichen den Hundekot liegen lassen und und damit ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern viel zumuten würden.

Die Aktion „Unser Nienburg soll sauber bleiben“ wurde laut Mitteilung konzipiert, um diese Problematik stärker in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken. Dafür arbeite der Fachbereich Sicherheit und Ordnung der Stadt Nienburg/Weser mit dem Baubetriebshof und der BAWN zusammen.

Daniel Staffhorst vom Fachbereich Sicherheit und Ordnung fügt hinzu: „Es soll besonders in Bereichen, in denen auffallend viel illegaler Müll entsorgt wurde oder viel Hundekot liegt, abschreckend auf die Verursachenden oder vermeintliche Nachahmende eingewirkt werden“. Es, das sind in diesem Fall mehrere witterungsbeständige Transparente, die an Bauzäunen aufgehängt worden sind.

Illustratorin Frau Silberfisch aus Oyle hat Plakate entworfen

Zusätzlich planen die Projektpartner mehrere Plakate aufzuhängen, die von Illustratorin Frau Silberfisch aus Oyle entworfen wurden. „Diese sollen zum Nachdenken anregen und sind bewusst auch provozierend formuliert“, betont die Stadt in ihrer Mitteilung. Die dort zu lesenden Sprüche lauten beispielsweise „Nicht der Hund ist das Ferkel“ oder „Dein Müll hat keine Flügel“.

Zunächst seien drei unterschiedliche Varianten der Plakate entwickelt worden. Die ersten Standorte befinden sich für Hundekot am Goetheplatz und an der Wilhelmstraße, für Wegwerfmüll wie Verpackungen an der Verdener Landstraße zwischen „Aldi-Kreisel“ und Unterführung sowie für Sperrmüll am Hafen in Höhe des Parkhauses.

Wer selber eine Idee hat, an welcher Stelle eines der Plakate eine große Wirkung entfalten könnte, der kann sich per E-Mail bei der Stadt melden und einen Vorschlag einreichen.

Bürgerinnen und Bürger, die die Aktion zum Anlass nehmen wollen, Zeit und Mühen in das Säubern der Stadt zu investieren, erinnert BAWN-Vorstand Arne Henrik Meyer an die Aktion Weserputz. Dort könne online, schnell und unbürokratisch kostenfrei Material für Sammelaktionen von Müll angefragt werden. Die Entsorgung übernehme ebenfalls kostenfrei der BAWN.

E-Mail: sauberestadt@nienburg.de