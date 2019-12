Pfefferspray statt Deo: Scherz sorgt für Großeinsatz an Leintorschule 

Nienburg - Zu einem Großeinsatz von Polizei und Rettungsdienst ist es am Freitag an der Nienburger Leintorschule gekommen. Eine Schülerin hatte Reizgas - sogenanntes Pfefferspray - dabei.

Zu Beginn der großen Pause hatte eine als Scherz gedachte Aktion den Einsatz mehrerer Notärzte, Rettungswagen und der Polizei an der Leintorschule zur Folge. das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Ein 13 Jahre alter Schüler wollte „schlechte Luft“ im Klassenraum durch den Einsatz von Deo-Spray verbessern. Offenbar handelt es sich hierbei um einen "Running-Gag" - also einen üblichen Scherz, der regelmäßig in der Schule stattfindet. Der Junge griff in die Schultasche einer 12-Jährigen Klassenkameradin, erwischte hierbei irrtümlich eine Reizstoffsprühdose und versprühte das sogenannte Pfefferspray im Klassenraum.

Nienburg: 50 Schüler durch Pfefferspray gereizt

Insgesamt kamen dadurch rund 50 Kinder im Alter von 11 bis 13 Jahren mit dem Sprühnebel in Kontakt und klagten über Reizungen der Augen und Schleimhäute. Die Rettungsleitstelle löste aufgrund der Vielzahl von Betroffenen den sogenannten Massenanfall von Verletzten aus und alarmierte unter anderem mehrere Notarztfahrzeuge, Rettungswagen und den leitenden Notarzt.

Durch Spülung der Augen konnten alle Kinder vor Ort behandelt und anschließend den Eltern übergeben werden. Das Reizstoffspray führte die genannte Klassenkameradin nach Angaben der Eltern mit, um sich selbst zu schützen.

Polizei ermittelt in Nienburg

Die Ereignisse ziehen nun Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz nach sich. Hinweise auf eine vorsätzliche Nutzung des Reizstoffes liegen nicht vor.

Aus Sicht der Polizei haben weder Reizstoffsprays noch andere gefährliche Gegenstände oder Waffen etwas in einer Schule zu suchen, heißt es in der Pressemitteilung.

In den kommenden Wochen wird der Vorfall auch durch das Präventionsteam der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg unter Einbeziehung von Schulleitung und Lehrpersonal aufgearbeitet.

