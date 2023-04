30. April: Maiköniginnenfest in Möhlenhalenbeck

Der Fahrer sitzt ganz entspannt hinter dem Lenkrad, während sein Traktor beim Trecker Treck vorne abhebt. © Uwe Schiebe

Möhlenhalenbeck – Nachdem in den vergangenen drei Jahren das Maiköniginnenfest in Möhlenhalenbeck wegen der Coronapandemie ausfallen musste, ist die Feuerwehr Bötenberg als Gastgeberin jetzt sicher, dass die 72. Ausgabe am 30. April stattfinden kann. Das berichtet Uwe Schiebe, Kreisfeuerwehr-Pressesprecher Nord. „Das Partyzelt und die Musik sind bestellt“, sagte demnach Dirk Möhring vom Organisationsteam der Feuerwehr Bötenberg.

Die Kinder- und Jugendfeuerwehren aus dem Brandabschnitt Nord sowie andere Gruppen werden am Sonntag, 30. April, um 14.30 Uhr die Festivitäten mit dem traditionellen Völkerballturnier eröffnen, so Schiebe weiter. „Die Kinderfeuerwehren spielen auf einem separaten Spielfeld ihren Sieger aus. Alle teilnehmenden Mannschaften erhalten einen Sachpreis, sodass keine Gruppe mit leeren Händen nach Hause fährt“, betont er.

Der „Tanz in den Mai“ im Partyzelt beginnt um 21 Uhr. Das DJ-Team von Carambolage Music Hall will für die nötige Partystimmung sorgen und die Wahl der neuen Maikönigin begleiten.

Gratis-Prosecco für weibliche Gäste

Bis Mitternacht haben die männlichen Festbesucher die Aufgabe, durch Abgabe ihrer Stimmkarte die Maikönigin 2023 zu wählen. „Die neu gewählte Maikönigin erhält einen Reisegutschein im Wert 250 Euro, die Prinzessinnen erhalten wertvolle Präsente“, heißt es in der Ankündigung. Bis 22 Uhr zahlen die Partygäste den ermäßigten Eintrittspreis. Die weiblichen Gäste erhalten bis 23 Uhr ein Glas Prosecco kostenlos. Nach den Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes dürfen nur Besucher ins Zelt, die 18 Jahre oder älter sind. Eine mobile Wache der Polizei ist für die Sicherheit der Besucher zuständig.

Auf der Wiese vorm Festzelt startet dann am 1. Mai um 10 Uhr die nächste Attraktion. Die zwölfte Auflage von Trecker Treck soll auch in diesem Jahr zahlreiche Besucher nach Möhlenhalenbeck locken. Mit Treckern in verschiedenen Gewichtsklassen muss ein Bremswagen über eine festgelegte, leicht ansteigende Strecke gezogen werden. „Diese Veranstaltung hat sich mittlerweile zu einem wahren Zuschauermagneten entwickelt“, bemerkt Uwe Schiebe. Erstmals werde die neugewählte Maikönigin die Pokale des Trecker-Treck-Wettbewerbs überreichen.

Parallel Reit- und Springturnier in der Reithalle Bötenberg

Das traditionelle Reit- und Springturnier des Reitvereins Bötenberg-Wietzen findet hingegen nicht mehr wie gewohnt auf der gegenüber liegenden Weide statt, sondern parallel auf dem Reitplatz bei der Reithalle in Bötenberg.

Im Festzelt in Möhlenhalenbeck laden außerdem die Feuerwehrfrauen am 1. Mai zu einer großen Kaffeetafel mit Torten und Kuchen ein. Zudem können sich die Besucher im Vergnügungspark mit Bungee-Jumper und Hüpfburg amüsieren, und sich an Eis-, Fisch- und Bratwurstständen verwöhnen lassen.

Sicher zur Party und nach Hause mit dem MaiBus Die Hinfahrten der MaiBusLinie 1 erfolgen um 21 Uhr und um 22.30 Uhr ab Liebenau, Schule. Der Fahrtverlauf führt dann über Pennigsehl, Holte, Wietzen und Blenhorst nach Möhlenhalenbeck. Die MaiBusLinie 2 startet ab Hoya, Bahnhof, mit den beiden Abfahrten um ebenfalls um 21 Uhr und 22.30 Uhr. Die Fahrt führt dann weiter über Bücken, Schweringen, Sebbenhausen, Balge und Buchhorst nach Möhlenhalenbeck. Die erste Hinfahrt der MaiBusLinie 3 beginnt in Drakenburg, Drakenburger Hof, um 20.30 Uhr, die zweite Hinfahrt startet um 22.10 Uhr. Beide Fahrten bedienen ab Drakenburg weiter Erichshagen, Holtorf, Nienburg, Marklohe, Mehlbergen und Buchhorst bis Möhlenhalenbeck. Die MaiBusLinien treten am 1. Mai um 1 Uhr und um 3 Uhr die Rückfahrten an, schreibt der Verkehrsbetrieb. Fahrausweise gibt es direkt im Bus. „Es gelten auch alle Tickets des VLN-Tarifes, die die Tarifzone 2 beinhalten bzw. die für das VLN-Gesamtnetz gültig sind“, heißt es in der Mitteilung weiter. Ebenso gelten das Niedersachsenticket und für die Rückfahrten ab 1. Mai das Deutschlandticket. Die Fahrpläne der MaiBusLinien und alle Informationen zum Buslinienverkehr im Landkreis Nienburg gibt es unter www.vlnnienburg.de.