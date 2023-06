Kreis Nienburg: Woltringhausens Staffel holt sich den Sieg

Der frisch gebackene Kreismeister Woltringhausen mit dem Kreisbrandmeister Bernd Fischer, Kreistagsmitglied Jörg Hille, dem Ersten Kreisrat Lutz Hoffmann und Marja-Liisa Völlers, MdB, bei der Preisverleihung. © SchiebE

Landkreis – Insgesamt 36 Staffeln der Feuerwehren im Landkreis Nienburg haben ihre Fertigkeiten bei ihrem jüngsten Kreiswettbewerb unter Beweis gestellt. Wie Kreispressewart Nienburg-Nord, Uwe Schiebe berichtet, sorgte die Staffel der Ortsfeuerwehr Woltringhausen für „eine faustdicke Überraschung und siegte ganz knapp vor Gastgeber Oyle und Holte-Langeln“.

Auf dem Hof Gerking in Oyle waren die Männer und Frauen an den Start gegangen. Sie mussten die Module Löschangriff, Kuppeln einer Saugleitung und eine Fahrübung absolvieren. Die Wertungsrichter unter der Leitung von Günter Dreke ermittelten nur vier Staffeln, die die gesetzten Ziele zu 100 Prozent erreichten. Folglich musste der Zeittakt über die Platzierungen entscheiden.

Ludwig Lettmann freute sich über die Ehrennadel in Gold für seine Verdienste. © Privat

„Woltringhausen hatte mit 39,89 Sekunden knapp die Nase vor Gastgeber Oyle mit 40,43 Sekunden und durfte den Wanderpokal in Empfang nehmen“, berichtet Schiebe. Auf Rang drei landete Holte-Langeln mit 43,26 Sekunden vor Harrienstedt.

Woltringhausen liefert schnellste Kuppelzeit

Der Pokal für die schnellste Kuppelzeit mit 35,09 Sekunden ging ebenfalls an Woltringhausen. Beim Zeittakt Schlauchauswechseln hatte mit drei Sekunden die Ortswehr Balge-Holzbalge-Sebbenhausen die Nase vorn. „Kreisbrandmeister Bernd Fischer dankte nicht nur der Ortswehr Oyle und der Familie Gerking für die guten Wettbewerbsbedingungen und die gute Bewirtung, sondern hatte auch noch eine besondere Ehrung im Gepäck“, so Schiebe weiter. Der langjährige ehemalige Wettbewerbsleiter und stellvertretende Gemeindebrandmeister Ludwig Lettmann aus Holzhausen bekam die Ehrennadel in Gold.

Der erste Kreisrat Lutz Hoffmann dankte dem Helferteam der Ortswehr Oyle in Vertretung für Landrat Kohlmeier für die Organisation. Auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Marja-Liisa Völlers zollte den Teilnehmern Respekt für ihr Durchhaltevermögen bei heißem Sommerwetter. Alle Ergebnisse gibt es unter www.kfv-nienburg.de.