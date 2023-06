Open-Air-Saison startet in Nieburg

Teilen

Nadine Fingerhut trägt ihre Texte so authentisch vor, dass man ihr jedes Wort glaubt, schreiben die Veranstalter. © Eva-Maria Schmidt

Die diesjährigen Sommerkonzerte läuten die Open-Air-Saison des Nienburger Kulturwerks ein. Das Kulturwerk-Team hat mit Nadine Fingerhut und Akio zwei herausragende Acts für die Sommerkonzerte „Unter den Linden“ gewinnen können, schreibt Marita Bührmann vom Kulturwerk in einer Ankündigung.

Nienburg – Wie schon in den vergangenen Jahren wird der Platz neben dem Kulturwerk mit Liegestühlen und kleinen Tischen „gemütlich hergerichtet und lädt zum sommerlichen Outdoor-Musikerlebnis ein“.

Am Freitag, 30. Juni, um 20 Uhr kommt die junge Singer/Songwriterin Nadine Fingerhut nach Nienburg, die bereits im Alter von 15 Jahren ihre erste eigene Band gründete. Seitdem durfte sie bereits mit einigen ihrer musikalischen Helden die Bühne teilen, hat drei Studioalben veröffentlicht, konnte mehrere ihrer Songs in großen Radio-Hitlisten platzieren und hat sich in der deutschen Liedermacherszene längst einen Namen gemacht, heißt es in der Mitteilung. Die Alben der Songpoetin seien der beste Beweis dafür, dass sich tiefgründige Poesie auf wunderschöne Art und Weise mit eingängigen Popsongs verbinden lasse. „Textliche Tiefe und Melancholie, gesellschaftskritische und politische Themen, spannende Bilder und dann wieder federleichte und tanzbare Songs.“

Akio und seine Band präsentieren Jazzklassiker und auch unbekanntere Titel von Nat King Cole. © Akio Le

Für Samstagabend, 1. Juli, um 20 Uhr hat das Kulturwerk den Hannoveraner Sänger Akio eingeladen. Akio ist laut Mitteilung einer der wenigen Jazz-Crooner in Deutschland, der seinem Vorbild Nat King Cole mit einer einzigartigen Show seinen Tribut zollt. Er bringe vor allem jenen samtweichen Stimmsound mit, den solche Balladen erfordern würden. „Aber sobald es ums Swingen geht, performt er gleichermaßen überzeugend einen groovy Sound. Mit seiner Band präsentiert Akio einen Mix aus Jazz, Blues & Swing, überraschend neu arrangiert, einzigartig und zeitgerecht. Einfach gesagt: Eine Ode an den Jazz“, schreibt Marita Bührmann.

Die Sommerkonzerte finden mit Unterstützung der Stadtwerke Nienburg statt. Der Eintritt kostet zwölf Euro.

Infos und Tickets

05021/922580, per E-Mail an info@nienburger-kulturwerk.de oder direkt über die Internetseite des Kulturwerks www.nienburger-kulturwerk.de.