One-Billion-Rising-Team aus Nienburg will für die Frauen Irans tanzen

Teilen

Das Orga-Team: Bianca Eder (v.l.), Mike Fuchs, Isabella Zimmermann, Simone Sommerfeld und Lea Weidemann. © Landkreis

Seit 2012 tanzen weltweit Menschen unter dem Titel „One Billion Rising“ eggen Gewalt an Frauen. Am 25. November soll es in Nienburg um die Frauen des Irans gehen.

Landkreis – Weltweit finden seit 2012 immer am 14. Februar Aktionen und Tanz-Demonstrationen für ein Ende der Gewalt gegen Mädchen und Frauen statt. „One Billion Rising“ heißt auf Deutsch: Eine Milliarde erhebt sich. Das Projekt bezieht sich auf eine UN-Statistik, laut der eine von drei Frauen beziehungsweise Mädchen im Laufe ihres Lebens Opfer schwerer Gewalt wird. „Zum Mitmachen sind ab jetzt alle Schulen im Landkreis eingeladen“, schreibt die Verwaltung in einer Mitteilung.

Vorbereitungen für den weltweiten Protest am 14. Februar laufen auch in Nienburg

Seit 2021 gibt es auch im Landkreis Aktionen zu One Billion Rising. Für den Aktionstag am 14. Februar 2023 seien die Planungen bereits in vollem Gang. Das Organisationsteam lädt nun alle Schulen dazu ein, sich am Aktionstag mit einer Veranstaltung in der 2. großen Pause zu beteiligen. „Wir wünschen uns, dass im ganzen Landkreis an möglichst vielen Schulen getanzt wird“, erklärt Isabella Zimmermann vom Jugendhaus „House of life“ in Steyerberg. Sie gehört mit Mike Fuchs vom Jugendzentrum Conexxxx in Hoya, Lea Weidemann vom Landkreis Nienburg und der Tanzlehrerin Bianca Eder zum Team, das auf Initiative der Kreisjugendpflegerin Simone Sommerfeld die Aktion im Kreis organisiert. Bianca Eder entwickelte dazu auch die Choreografie zu dem Lied „Sprengt die Ketten“.

Für Schulen, die teilnehmen möchten, gibt es als Vorbereitung zum Aktionstag bereits am Freitag, 25. November, im Begegnungszentrum Sprotte einen Workshop für Lehrkräfte sowie Multiplikatoren und einen Tanz-Workshop für Kinder und Jugendliche und andere Tanzwillige. „Der 25. November ist der ´Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen´ und daher ein sehr passender Termin, wie wir finden. Und gerade mit Blick auf den Iran wird internationale Solidarität mit Frauen und Mädchen momentan immer wichtiger“, sagt Simone Sommerfeld. Unter dem Slogan „Frauen, Leben, Freiheit“ kämpfen derzeit die Frauen im Iran für Menschenrechte, Gleichbehandlung und Freiheit. Als Zeichen der Solidarität mit den Frauen im Iran wird deshalb am Freitag, 25. November, im Begegnungszentrum Sprotte nicht nur die One-Billion-Rising-Choreografie einstudiert.

Teilnahme und Informationen Für weitere Informationen sowie Anmeldungen zu den Workshops im Begegnungszentrum Sprotte, Lehmwandlungsweg 36 in Nienburg, steht Simone Sommerfeld, Jugendpflege des Landkreises, zur Verfügung unter 05021/967-752.

Bianca Eder hat zu dem Lied „Baraye“ von Shervin Hajipour einen leicht erlernbaren Tanz entworfen. „Baraye“ heißt auf Deutsch „Für“ und ist eine musikalische Aufzählung all der Gründe, für die es sich lohnt, auf die Straße zu gehen. „Die Menschen im Iran wünschen sich, dass die Welt nicht wegschaut. Darum sind jetzt am 25. November alle, die nicht wegschauen wollen, eingeladen, gemeinsam mit uns zu Baraye zu tanzen“, sagt Bianca Eder.

„Einen Abschluss findet das Projekt wieder mit einer Aktion im Sommer. Bei sommerlichen Temperaturen ist das gemeinsame Tanzen unter freien Himmel dann auch in Norddeutschland besser möglich als am weltweiten Aktionstag im Februar“, berichtet die Kreisverwaltung weiter. Am 1. Sonntag im Juli soll auf dem Nienburger Kirchplatz ein gemeinsamer Tanz stattfinden, kündigen diie Organisatoren an.