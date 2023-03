Beschuldigter Nienburger zeigt nach negativem Gutachten Behandlungseinsicht

Von: Wiebke Bruns

Sehr fair gegenüber dem 34 Jahre alten Beschuldigten, aber ungewöhnlich, ist die jüngste Entwicklung in einem Prozess am Landgericht Verden.

Verden/Nienburg – Nachdem sich ein psychiatrischer Sachverständiger für die unbefristete Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus ausgesprochen hat, will der Nienburger offenbar das Ruder herumreißen. Plötzlich seien Krankheits- und Behandlungseinsicht geweckt. Die Chance, dies zu beweisen, bekommt er. Plädoyers und Urteil wurden verschoben.

Zwei Polizeibeamte soll der Beschuldigte am 1. August 2022 während einer Wohnungsräumung in einer städtischen Obdachlosenunterkunft angegriffen und dabei einen der Uniformierten gewürgt haben. Zudem soll er einer Bekannten ins Gesicht uriniert und ihr die Haare abrasiert haben. Schon in einer der Antragsschriften findet ein Gutachten Erwähnung, demzufolge der Beschuldigte wegen einer paranoiden Schizophrenie und einem Wahn nicht ausschließbar im Zustand der Schuldunfähigkeit gehandelt haben könnte.

Dies macht die unbefristete Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus wahrscheinlich. Dort befindet sich der 34-Jährige bereits aufgrund einer vorläufig geltenden Entscheidung. Ein Oberarzt der Psychiatrie berichtete von einer „deutlich schizophrenen Symptomatik“, die in der Klinik in den Hintergrund getreten sei. Der Nienburger sei ein „angenehmer Zeitgenosse auf der Station“. Freundlich, sozial, keine Konflikte.

Gutachter äußert sich sehr negativ

In dem Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen, der den Prozess begleitet und ein Gutachten erstellt hat, klangen die Prognosen jedoch alles andere als positiv. Der 34-Jährige sei nicht absprachefähig, nicht behandlungseinsichtig und nicht krankheitseinsichtig. Niederschmetternd für den Beschuldigten, denn eine Unterbringungsanordnung ausgesetzt zur Bewährung kommt danach nicht in Betracht.

„Manchmal braucht es einen Schuss vor den Bug“, stellte der Vorsitzende Richter Nicolai Sauer fest. Aber in diesem Fall habe der psychiatrische Sachverständige mit seinem Gutachten den Beschuldigten regelrecht „versenkt“.

Die Plädoyers waren daraufhin zunächst auf den nächsten Verhandlungstag verschoben worden. Als damit der Prozess nun fortgesetzt werden sollte, informierte der Vorsitzende die Verfahrensbeteiligten über einen Anruf von Verteidigerin Katharina Theuerkaufer. Ihr Mandant sei nun doch bereit, sich auf eine Depotmedikamentation und weitere Angebote in der Psychiatrie einzulassen.

„Die Wahrscheinlichkeit, dass wir am Ende eine Bewährungsaussetzung haben, ist gering. Vielleicht liegt sie bei zehn Prozent“, hielt er dem 34-Jährigen vor Augen. „Ohne einen sozialen Empfangsraum, sprich eine Einrichtung, die sie aufnimmt“, gehe es nicht. „Flankiert mit Blut- und Urinkontrollen.“ Drogen und Alkohol seien auch dann weiterhin tabu.

Die bisherige Zeit in der Unterbringung hat der Beschuldigte nicht genutzt. Nun werden ihm noch ein paar Wochen gewährt. Die Plädoyers wurden verschoben, zwei Termine zur Fristwahrung vereinbart. Am 9. Mai soll erneut ein Arzt gehört und im Anschluss plädiert und ein Urteil verkündet werden.