Nienburger Scheibenschießen beginnt am 23. Juni

Von: Katrin Köster

Die Live-Band #Hashtag heizt den Nienburgern am Freitag, 23. Juni, beim Opening des Scheibenschießens ein. © Timo Muenzberg

Nienburg – „Fahnen heraus!“ heißt es wieder in der Weserstadt – das traditionelle Scheibenschießen steht an. Die Festtage starten am Freitag, 23. Juni, und enden am Mittwoch, 28. Juni, mit dem Pellkartoffelessen an der langen Tafel auf der Langen Straße.

„Ich rufe alle auf, durch Fahnen, Wimpel und Grün, die Häuser und Straßen unserer Stadt festlich zu schmücken. Ich würde mich freuen, wenn alle so ihre Verbundenheit zum Scheibenschießen ausdrücken könnten“, ruft Nienburgs Bürgermeister Jan Wendorf auf. Der Markttrubel auf dem Scheibenplatz startet am 23. Juni um 16.30 Uhr, teilen Stadt und Schützencorps mit. Der Übungsmarsch mit Gästen aus den Ortsteilen, dem Wähligen Rott und den Schützenvereinen führt vom Marktplatz durch die Innenstadt zum Scheibenplatz. Um 18 Uhr beginnen die Wettbewerbe: das Vergleichsschießen aller Nienburger Schützen um den Stadtpokal und das Vergleichsschießen „König der Scheibenkönige“.

Auch die Bürgerinnenkompanie, die 2022 ihren Einstand gefeiert hat, ist wieder mit dabei. „Dieses Jahr geht es bei den Damen richtig los“, sagt Marc Fortmann von der Stadt. In diesem Jahr werde die beste Schützin erstmals den Titel „Königin“ erhalten, und ebenso eine Scheibe sowie einen Preis bekommen wie ihre männlichen Amtskollegen, so Fortmann weiter. „Die Damen haben sich weiter eingefügt“, fasst Fortmann zusammen. Sie beteiligen sich an der Organisation der Festtage, unter anderem bei den Angeboten für Kinder oder den Ständen.

In diesem Jahr steht am Abend des 23. Juni erstmals ein „Opening“ an. Dahinter verbergen sich dem Programm zufolge Auftritte des Weserland Orchesters Minden (ab 18.30 Uhr) sowie Partymusik der Liveband #Hashtag im Festzelt. Die Band besteht aus sechs Profi-Musikern, die ein „riesiges Repertoire an Songs aus unterschiedlichsten Stilrichtungen auf die Bühne bringen wollen“ – Rock, Pop, Schlager, Charthits oder Partyevergreens der letzten 30 Jahre. „Mit dieser Mischung steigt die Party vom ersten Song an“, schreibt die Band auf ihrer Webseite. Der Verkauf für die Party-Tickets läuft, Erwachsene zahlen 10 Euro Eintritt. Karten gibt es über die Webseite des Offizier- und Unteroffizier- Corps der Bürgerkompanien der Stadt Nienburg unter www.scheibenschiessen.de („Scheibenschießen Opening“). Wer „König der Scheibenkönige“ und Gewinner des Stadtpokals sein wird, erfahren die Schützen und ihre Gäste ab 23 Uhr im Festzelt.

Ausschlafen und weiter geht’s am Samstag, 24. Juni: Auf das Markttreiben am Scheibenplatz folgt die Andacht in der St.-Martin-Kirche um 17 Uhr. Danach treffen sich die Schützen und ihre Gäste ab 18 Uhr zum „Zapfenstreich“. Gegen 23 Uhr wollen die teilnehmenden Musikzüge auf dem Marktplatz ein Konzert geben, bevor um 23.25 Uhr laut Programm der „Einmarsch Zapfenstreichzug und Formierung des Zuges auf dem Marktplatz“ auf der Agenda stehen.

Familientag am 25. Juni

Der Sonntag, 25. Juni, steht im Zeichen der Kinder. So heißt es um 13 Uhr „Sammeln und Antreten“ für Jungen und Mädchen im Alter von 10 bis 15 Jahren zum großen Ausmarsch auf dem Marktplatz. „2022 sind die Kindergruppen erstmals ausmarschiert“, berichtet Marc Fortmann.

Die Kinder marschieren zum Rathaus und dann zum Scheibenplatz, wo das Becherschießen ansteht. Der neue Kinderkönig, die neue Kinderkönigin und die besten Schützen und Schützinnen werden gegen 17.30 am Tilly-Zelt proklamiert.

Parallel läuft der Familientag ab 15 Uhr auf dem Scheibenplatz. Ein Kletterpfahl, Torwandschießen und Live-Musik mit Heiner Rusche sollen bei den jungen Gästen für Kurzweil sorgen. Heiner Rusche hat zahlreiche Bewegungslieder im Gepäck, die für gute Laune sorgen sollen.

Heiner Rusche will mit Bewegungs und Mitmach-Liedern vor allem die Kinder begeistern. Er tritt am Familientag, 25. Juni, im Rahmen des Scheibenschießens auf. © privat

Die Jugendlichen zwischen 16 und 20 Jahren kommen am Montag, 26. Juni, zum Zug. Früh aufstehen müssen allerdings nicht nur sie: Um 5 Uhr morgens beginnt die traditionelle „Reveille“ (frz. „das Wecken“) in der Altstadt – das Trommler- und Pfeifercorps will sich entsprechend ins Zeug legen. Der amtierende Scheibenkönig 2022, Hannes Joksch, wird abgeholt, bevor um 8.15 Uhr die Jugendlichen am Eingang des Ratskellers ausmarschieren. Ab 10.45 Uhr treffen sich alle Corporalschaften sich auf dem Scheibenplatz in dem Festzelt und in der „Bürgerhalle“ zum Frühstück und schießen um die Nienburger Scheibenkönigswürde sowie den Titel der Königin. Der neue Jugendkönig wird gegen 16.45 Uhr am Tilly-Zelt auf dem Scheibenplatz bekannt gegeben.

Die Königsscheiben sollen im Laufe des Dienstags, 27. Juni, ab 17 Uhr feierlich an deren „Residenzen“ angenagelt werden, bevor am Mittwoch, 28. Juni, das große Finale beginnt. Nach der Gerichtssitzung folgt ab 18 Uhr die Übergabe der Preise und Urkunden an den Scheibenkönig, die Königin, Kinderkönig/in, Jugendkönig/in, den besten auswärtigen Schützen. Treffpunkt ist die Bühne am Rathaus/Lange Straße 31-33.

Abschließend bitten die Schützen zu Tisch: Das Pellkartoffelessen mit Live-Musik, Pellkartoffeln und Matjes soll die Festgesellschaft gestärkt in den letzten Abend führen. Alle Details sind zu finden unter www.nienburg.de, „Kultur & Freizeit“ / „Nienburg feiert seine Feste“ / „Scheibenschießen“.