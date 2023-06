Nienburger räumen bei überregionalem Kurzfilm-Wettbewerb ab

Von: Katrin Köster

Beim diesjährigen Kurzfilm-Wettbewerb haben Nienburger Schüler mehrere Preise abgeräumt. © Landkreis

Gleich mehrere Gewinner des Kurzfilm-Wettbewerbes „Voll abgedreht“ kommen aus dem Landkreis Nienburg. Das berichten die Kreismedienzentren der Kreise Diepholz und Nienburg, die den Wettbewerb mit finanzieller Beteiligung des Landschaftsverbands Weser-Hunte veranstaltet haben.

Landkreis – Teilnehmen konnten einzelne Schülerinnen und Schüler, aber auch Gruppen sowie Klassen oder Film-AGs aus beiden Landkreisen. In einer Online-Preisverleihung wurden jetzt die Gewinner-Beiträge bekannt gegeben. Das Motto in diesem Jahr: „Welche Farbe hat die Zukunft“. Insgesamt 18 Kurzfilme haben die Teilnehmer eingereicht, berichtet die Nienburger Kreisverwaltung.

Nienburgs Landrat Detlev Kohlmeier ist begeistert von der Resonanz: „Die jungen Leute haben mit ihrer Teilnahme nicht nur Fertigkeiten in Sachen Film erworben, sondern haben Teamarbeit geleistet und waren bereit, sich konstruktiv mit einem der ganz großen Themen – mit der Zukunft – zu beschäftigen. Und natürlich freue ich mich für diejenigen, deren Filme verdient ausgezeichnet wurden.“

Kreismedienzentren standen den Teilnehmenden zur Seite

Bei der Umsetzung der Film-Ideen standen die Kreismedienzentren allen Teilnehmenden zur Seite und stellten bei Bedarf das Equipment zur Verfügung – vom Kamera-Kran bis hin zu Mikrofonen für mobile Geräte. Ausgeschrieben waren Preise in drei Altersgruppen, zudem wurden Sonderpreise in den Kategorien „Originalität“ und „Podcasts“ vergeben.

Eine vierköpfige Jury nahm die Beiträge unter die Lupe. Dazu gehörten die professionellen Filmemacher Franziska Gröne und Phil Rieger, die selbst ehemalige Gewinner des Vorläufer-Wettbewerbs „Weser-Hunte Filmklappe“ sind. Insgesamt wurden Preise im Wert von mehr als 1400 Euro vergeben.

Gewonnen in der Altersgruppe I (Jahrgang 2012-2016) hat laut Bericht der Kurzfilm „Das Internat“ von Alicia Ebert aus dem Kreis Nienburg. Die Story: Ein Mädchen ist verzweifelt, weil sie auf ein Internat gehen soll. Schließlich muss sie nicht gehen, denn sie findet eine Antwort auf die Frage Gottes: „Welche Farbe hat die Zukunft?“

Auch Sonderpreise gehen nach Nieburg

In der Altersgruppe II (Jahrgang 2008-2011) hat der Kurzfilm „BUNT“ von Lene Sommerfeld, Landkreis Nienburg, reüssiert. Die Hauptfigur Lene ist fassungslos darüber, was für schlimme Dinge jeden Tag passieren. Sie grübelt: „Wir sind die Generation Z, wir haben das Leben noch vor uns. Aber ist unsere Zukunft schwarz?“ Also geht sie mit ihrer Freundin zum Christopher Street Day, um für eine Welt einzutreten, in der jeder Mensch frei ist. Die Altersgruppe III (Jahrgang 2004-2007) hat als Gewinnerfilm den Beitrag „Welche Farbe hat deine Zukunft?“ von Ida Bremer aus dem Landkreis Diepholz hervorgebracht.

Der Sonderpreis „Originalität“ ging ebenfalls nach Nienburg: Der Kurzfilm „The Future For Us“ von Hannah Jakobowski, Daniela Saller, Hannah Osterhaus, Thea Wetendorf, Francesca Maj und Aynur Jabbarova überzeugte die Jury. Die Geschichte: Zwei Gruppen von Freunden befinden sich am gleichen Ort, aber in unterschiedlichen Zeit-Epochen. Die Umgebung, die Atmosphäre, die Charaktere – alles verändert sich. Blüht uns eine graue, emotionslose Welt, die von der Technik abhängig ist?

Und schließlich wurde der Sonderpreis „Podcasts“ an „Die Farben der Zukunft“ von Julian Kalinin, Landkreis Nienburg, vergeben. Interviewt wurde dafür ein 18-jähriger Schüler aus Syrien. Nach dem Kriegsausbruch floh er über die Türkei, Serbien, Griechenland und Österreich nach Deutschland.

Anschauen

Die Sieger-Beiträge sowie einige Antworten auf die Frage nach der Zukunft gibt es unter https://mz-lkdh.de.