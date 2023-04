Nienburger Frühjahrsmarkt öffnet heute

Von: Katrin Köster

Der Freitagabend gehört ihnen: „Vier gewinnt“ zeigen im Maxzelt, wie gut sie die deutschen Hip-Hopper von Fanta Vier verkörpern können. © anime l Res

Nienburg – Heute startet der traditionelle Frühjahrsmarkt in Nienburg. Bis zum verkaufsoffenen Sonntag, 16. April, hoffen die Veranstalter auf viele Gäste und gute Stimmung in der Weserstadt. Donnerstag und Freitag geht es um 14 Uhr los, am Samstag öffnen die Stände ab 11 Uhr und Sonntag ab 12 Uhr, informiert die Nienburger Stadtverwaltung.

Bis 23 Uhr können die Nienburger und ihre Gäste am Donnerstag, Freitag und Samstag bummeln, schauen und schlemmen. Der Markttrubel endet schließlich am Sonntag um 20 Uhr. Die Fahrgeschäfte stehen heute und morgen ab 15 Uhr zur Verfügung, Samstag bereits ab 12 Uhr und Sonntag ab 13 Uhr, heißt es in einer Pressenotiz.

Die Marktmeile hat die Stadt erweitert: In diesem Jahr gehören auch die Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße und der Bürgermeister-Stahn-Wall dazu. Auf letzterem geht am Samstag der Trödelmarkt über die Bühne. Die Gastronomen Hasip Akbas (Casa Mexicana) und Kenan Tiryaki (Baba´s) laden dort ab Freitagabend vor ihren Geschäften mit Essen und Trinken zum Verweilen ein. Die Nachtschwärmer können dort am morgigen Freitag- und Samstagabend nach Marktschluss weiterfeiern.

Auch der Polyp ist wieder am Start: Ab Donnerstag um 14 Uhr wirbelt er seine Fahrgäste durch die Luft. © Stadt NI

Wer sich ordentlich herumwirbeln lassen möchte, sollte bei den Großfahrgeschäften auf seine Kosten kommen. Der „Polyp“ ist den Organisatoren zufolge ein „Dauerbrenner der Veranstaltung“ und auf dem Schloßplatz zu finden. Das Familienfahrgeschäft „Twister“ ist auf dem Ernst-Thoms-Platz aufgebaut worden. Wer nach dem Bummeln und Enten-Angeln hungrig wird, wird beim Frühjahrsmarkt ebenfalls fündig: Laut Presseinfo warten die Stände unter anderem mit Crêpes, Schmalzkuchen und Waffeln auf. Wer es lieber deftig mag, könnte sich beispielsweise eine Bratwurst, holländische Pommes oder Foodtruck- und Fischspezialitäten gönnen. Natürlich gibt es auch etwas zu trinken – unter anderem bei dem Alt Nienburg auf dem Schloßplatz und einem Cocktailwagen an der Langen Straße.

Neue Aktion am Donnerstag: „Fahren ohne Grenzen“

Am heutigen Donnerstag startet die neue Aktion „Fahren ohne Grenzen“: Nur zwischen 15 und 15.30 Uhr laden alle Groß- und Kinderfahrgeschäfte zum kostenfreien Fahren ein. Freitagabend zeigen ab 21 Uhr „Vier gewinnt“, was sie auf dem Kasten haben. Die Fanta-4-Tributeband spielt im Maxzelt am Bürgermeister-Stahn-Wall.

Der Samstagabend beginnt um 20 Uhr mit Live-Musik auf der Bühne an der Jahnstraße. NikiTall gibt ab 21 Uhr ein „DJ-Konzert mit Club-Feeling“ im Max-Zelt. Wer weiterfeiern möchte, kann zum Club-Hopping ins „Max-Zelt“, Below, Baba´s und Casa Mexicana. Um 21.30 Uhr rundet ein Feuerwerk am Weserufer die Party-Nacht ab.

Foto-Aktion für Kollegen

Die Veranstalter bitten zum wiederholten Mal zur Fotoaktion „Gemeinsam in den FEIERabend“. „Hierzu sind speziell die Firmen aus Nienburg und Umgebung aufgerufen, sich zusammen mit ihren Arbeitskollegen fotografieren zu lassen“, heißt es in der Ankündigung. Zwischen 17.30 und 19.30 Uhr können sich Firmengruppen auf dem Schlossplatz vor dem „Polyp“ ablichten lassen und attraktive Preise gewinnen. „Teilnahmevoraussetzungen sind lediglich, dass die Gruppe aus mindestens drei Personen besteht und klar zu erkennen ist, um welche Firma/Behörde es sich handelt“, heißt es in der Mitteilung weiter. Alle Details gibt es unter www.nienburg.de/fruehjahrsmarkt.