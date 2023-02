Nienburger Innenstadtentwicklung: Info-Abend geplant

Von: Katrin Köster

Teilen

So sieht das bisherige Konzept für die Innenstadtentwicklung aus. Die Stadt muss es an die neuen Gegebenheiten anpassen. © Kreis/Forum Bremen, Planwerkstadt, Baubecon

Nienburg – Leerstehende Ladenräume, rissige Fassaden, ungemütliche Atmosphäre: Die Nienburger Innenstadt weist seit Jahren Defizite auf, der Bürger und Verwaltung beikommen wollen. In diesem Zusammenhang lädt die Stadt jetzt für Donnerstag, 23. Februar, um 18 Uhr alle Interessierten zu einer Info-Veranstaltung im historischen Ratssaal ein. Gehen soll es um die 2. Fortschreibung des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) Innenstadt.

Hinter dem sperrigen Begriff verbirgt sich eine Analyse der Vorzüge und Defizite der Innenstadt aus dem Jahr 2018, erstellt von FORUM Huebner, Karsten & Partner, die plan-werkStadt sowie die BauBeCon Sanierungsträger GmbH. Damals bemängelten die Gutachter unter anderem, dass der öffentliche Raum insbesondere im Bereich der Haupteinkaufsstraße Lange Straße in die Jahre gekommen sei. Auch die Leerstände würden Besucher und Passanten nicht zum Verweilen einladen. Zudem weisen laut Bericht „etliche Gebäude“ Sanierungsrückstände auf. Zahlreiche Wohngebäude seinen nicht barrierefrei zugänglich. Und: Die Stadt habe mit dem Weserufer ein großes Plus in Sachen innerstädtische Aufenthalts- und Freiraumqualität, das sie aber kaum nutze. „Von der Langen Straße aus ist die Weser kaum wahrnehmbar, obgleich sie keine 200 Meter entfernt vorbeifließt“, heißt es in dem Gutachten.

Konzept muss erneut angepasst werden

Nun soll es weitergehen, die Stadt möchte ihre Makel loswerden. Aber: „In der Zwischenzeit hat das Land Niedersachsen eine in nicht unwesentlichen Punkten geänderte Städtebauförderrichtlinie erlassen, die mit Auswirkungen auf das Sanierungsverfahren Innenstadt verbunden sind“, informiert die Verwaltung. „Dies wie auch politisch getroffene Entscheidungen der Stadt machen eine umfangreichere Fortschreibung des ISEK für das Sanierungsgebiet Innenstadt notwendig“, heißt es in der Mitteilung. Inzwischen habe die Stadt das Büro FORUM. Stadt und Region aus Bremen mit der Fortschreibung des ISEK Innenstadt beauftragt.

Die Stadt möchte mit der Veranstaltung am Donnerstag, 23. Februar, über die bisherigen Aktivitäten im Sanierungsverfahren, zum Zwischenstand der ISEK-Fortschreibung und über geplante Änderungen im Gesamtkonzept informieren. Das mit der Fortschreibung beauftragte Büro werde über diese Punkte berichten und mit dem Sanierungsträger (BauBeCon Sanierungsträger GmbH) und der Stadtverwaltung für Fragen zur Verfügung stehen, kündigt die Verwaltung an.