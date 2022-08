Nienburger Apotheken appellieren: Tabletten gehören nicht ins Klo

Zahlreiche Apotheken im Kreis nehmen jetzt kostenlos alte Medikamente an, um sie fachgerecht zu entsorgen. Dirk Bulling (v.l.), Anja Thijsen und Arne Henrik Meyer stellten am Donnerstag das Projekt vor. © BAWN

Die Nienburger Apotheken und der BAWN werben gemeinsam für die korrekte Entsorgung von Altmedikamenten. Auf gar keinen Fall gehören sie in den Abfluss.

Landkreis – Der Magensaft und die Aspirin sind abgelaufen, die Blutdruck-Tabletten passen nicht mehr zu den eigenen Werten und müssen ersetzt werden. Doch wohin mit alten, abgelaufenen oder nicht mehr benötigten Medikamenten? Auf keinen Fall ins Klo oder in den Abfluss kippen, appellieren Nieburger Apotheker und die BAWN.

Sie haben jetzt ein gemeinsames Modellprojekt ins Leben gerufen: Die teilnehmenden Apotheken nehmen ab dem 1. September nicht mehr benötigte Medikamente kostenfrei zurück und entsorgen sie in Kooperation mit dem BAWN fachgerecht.

„Wir sind sehr glücklich, dass es gelungen ist, so viele Kolleginnen und Kollegen mit ins Boot zu holen und zusammen mit dem BAWN eine sichere und umsetzbare Entsorgungslösung gefunden zu haben“, teilen die Initiatoren und Apothekenleitungen Dr. Anja Thijsen, Thomas Schwab und Dirk Bulling mit: „und dass, obwohl es für die Apotheken einen deutlichen Mehraufwand mit sich bringt“.

Medikamente wirken auf das Ökosystem

Warum ist es so wichtig, dass alte Medikamente richtig entsorgt werden? „Arzneistoffe sind hochwirksam und viele sehr stabil, damit sie nicht so häufig eingenommen werden müssen und den langen Weg über den Magen-Darm-Trakt in die Blutbahn zum Wirkort überstehen“, sagen Thijsen, Schwab und Bulling. Diese Eigenschaften, hohe Wirksamkeit auf Organismen, Stabilität und Mobilität, werden zum Problem, wenn Arzneistoffe in die Umwelt gelangen. „Dort machen sie nämlich genau dasselbe: Wirken“, betonen die Experten. Schädliche Effekte auf Tiere und Ökosysteme seien bereits nachgewiesen worden.

Vor allem flüssige Medikamente werden in Privathaushalten häufig durch die Spüle oder durch die Toilette entsorgt, auch Tabletten oder Kapseln landen oft in der Kanalisation und damit im Wasserkreislauf. „In Klärwerken können die Wirkstoffe nicht vollständig abgebaut werden und werden so in Bäche und Flüsse gespült. Auch im Trinkwasser wurden schon Arzneistoffe in geringen Mengen nachgewiesen“, heißt es weiter.

Medikamente werden verbrannt

Der BAWN begrüßt die Initiative. Altmedikamente getrennt zu sammeln sei richtig und wichtig, sagt BAWN-Vorstand Arne Henrik Meyer: „Für die Entsorgung von Altmedikamenten ist nach abfallrechtlichen Vorgaben die thermische Behandlung vorgesehen.“ Eine getrennte Sammlung ist für den BAWN interessant, da nicht jede Tonne Restmüll verbrannt wird. Teile gehen auch in die mechanisch-biologische Restabfallbehandlungsanlage der Abfallwirtschaftsgesellschaft Bassum. Dort seien Altmedikamente aber Störstoffe. Werden sie separat gesammelt, können sie zur Verbrennung gegeben werden.

„Die Rücknahme der Medikamente ist eine tolle und nachhaltige Initiative der Apotheken und des BAWN“, lobt Gaylord Kurre, Geschäftsführer des Kreisverbandes für Wasserwirtschaft. „Die Vermeidung von Einträgen in den Wasserkreislauf ist der beste Gewässerschutz. Kläranlagen wären auch bei einer Erweiterung um eine 4. Reinigungsstufe nicht in der Lage, alle Schadstoffe aus dem Abwasser zu beseitigen. Zudem würden sich durch eine 4. Reinigungsstufe die Abwasserkosten deutlich erhöhen. Auch der Energiebedarf würde deutlich steigen“, ergänzt Kurre.