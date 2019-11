Nienburg: Zwei Diebstähle aus Autos

Nienburg - Zu zwei Diebstählen aus geparkten Autos kam es am Wochenende in Nienburg.

An einem schwarzen Audi am Holtorfer Friedhof wurde am Samstag, zwischen 12.25 und 12.35 Uhr, die Beifahrerscheibe eingeschlagen und eine darin liegende Handtasche entwendet.

Am gleichen Tag, in der Zeit von 18 bis 23.10 Uhr ereignete sich eine ähnliche Tat. Ein schwarzer Audi stand auf einer Parkfläche eines Festsaales im Domänenweg. Nach Einschlagen der Beifahrerscheibe wurde daraus eine Geldbörse entwendet.

Es wurden Spuren gesichert und Strafverfahren eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg unter 05021/97780 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei weist zudem darauf hin, keine Wertsachen sichtbar im Auto zurück zu lassen.

Quelle: BlickPunkt Nienburg

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa