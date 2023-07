Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehren beginnt

Von: Katrin Köster

Kreisjugendfeuerwehrwart Mario Hotze (vorne) führt die 120 Jugendfeuerwehrwarte, Betreuer, Fachbereichsleiter und weitere Funktionsträger über das Zeltlagergelände in Erichshagen-Wölpe. © Boris Meyer

Erichshagen – In die Zelte, fertig, los: Das 42. Zeltlager der Jugendfeuerwehren im Landkreis Nienburg wird in diesem Jahr in Erichshagen-Wölpe über die Bühne gehen – nach drei Jahren Pause. Die Organisatoren erwarten insgesamt 1200 Jungen und Mädchen aus 54 Jugendfeuerwehren des Landkreises, die vom Freitag, 7. Juli, bis Sonntag, 16. Juli, eine aufregende Zeit miteinander verbringen wollen.

Die Kinder und Jugendlichen werden in Zelten rund um die Turnhalle der Sportvereinigung Erichshagen (SVE) an der Waldstraße 12 untergebracht. Dafür braucht es Platz: Wie die Stadt Nienburg mitteilt, soll sich das Zeltlager von der Grundschule Am Bach über das Gelände der Sportvereinigung Erichshagen bis zum Freibad Am Dobben erstrecken. In diesem Zusammenhang weisen die Organisatoren und die Stadtverwaltung darauf hin, dass im Umfeld der Veranstaltungsfläche auf den Straßen Waldstraße und Am Dobben für die Zeit des Zeltlagers ein Halteverbot gilt. Grundsätzlich sei das Camp öffentlich zugänglich, außer in der Zeit von 22.30 bis 7 Uhr. Radler dürfen das Zeltlager aus Sicherheitsgründen nicht passieren.

Ortsbegehung mit 120 Personen

Weitere Details kamen im Rahmen der Platzbegehung zur Sprache, die Britta Feegel, Sachgebietsleiterin Presse der Kreisjugendfeuerwehr Nienburg, zusammengefasst hat. Demnach waren rund 120 Jugendfeuerwehrwarte, Betreuer, Fachbereichsleiter und weitere Funktionsträger der Kreisjugendfeuerwehr und der Kreisfeuerwehr sowie der Wehr Erichshagen-Wölpe vor Ort.

Kreisjugendfeuerwehrwart Mario Hotze führte die Anwesenden durch die Zeltdörfer, über den Marktplatz und die Aktionsflächen. „Eine Besonderheit am Zeltlager ist die Errichtung einer eigens fürs Zeltlager gebauten Brücke als Portal ins Zeltlager und zur Verbindung der einzelnen Zeltdörfer“, berichtet Britta Feegel.

Mahlzeiten für rund 1200 Kinder, Jugendliche plus Betreuer und Gäste: Das bedeutet für das Verpflegungsteam eine große Herausforderung. © Archiv KJF

Außerdem soll erstmals ein Duschcontainer mit drei getrennt voneinander zu nutzenden Badezimmern aufgebaut werden. Darüber hinaus haben sich die Organisatoren Gedanken über eine nachhaltige Ausrichtung der Großveranstaltung gemacht: So soll es beispielsweise einen Veggie-Tag geben, Marmelade, Joghurt und Pudding sollen in essbaren Waffelbechern oder in wiederverwendbaren Tassen ausgegeben werden.

Im Rahmen des Camps haben die jungen Teilnehmer zudem die Gelegenheit, sich bei Info-Tagen über verschiedene Berufszweige zu informieren, berichtet Feegel weiter. Zugesagt haben demnach bereits Vertreter des öffentlichen Dienstes, von Handwerksberufen und von der Bundeswehr. Eine weitere Aktion werde ein offenes Typisierungsangebot der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) für Personen ab 17 Jahren sein.

Organisation hat sich eingespielt

Kreisbrandmeister Bernd Fischer und Kreisjugendfeuerwehrwart Mario Hotze sind sich einig, „dass eine dreijährige Zeltlagerpause zu lang war“. Man wäre, was die Organisation eines Zeltlagers in dieser Größe betrifft, ein bisschen aus der Übung gekommen, räumen sie ein. „Jetzt aber läuft alles wie am Schnürchen“, sagen sie.

Gute Nachrichten hatten beim Ortstermin auch die Vertreter des Lions Club Nienburg im Gepäck: Der Verein will 10000 Euro an die Kreisjugendfeuerwehr Nienburg spenden, um deren Arbeit zu unterstützen. Lutz Hoffmann von den Lions überreichte den symbolischen Scheck und berichtete, dass das Geld aus dem letztjährigen Kalenderverkauf des Lions Clubs Nienburg stamme.