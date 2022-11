Nienburg: Johanniter starten Weihnachtstrucker-Aktion

Von: Katrin Köster

Von Landesbergen kommen die Pakete zunächst ins Johanniter-Zentrallager nach Wunstorf. Von dort geht es gesammelt in Richtung Grenze. © Johanniter

Landesbergen – Die Adventszeit ist für viele Familien in diesem Jahr keine Zeit der Vorfreude. Besonders hart trifft es Familien, Ältere und Menschen mit Behinderungen in Osteuropa, die unter dem russischen Angriffskrieg und seinen Folgen zu leiden haben. Ihnen möchten die Johanniter unter die Arme greifen: Die landesweite Weihnachtstrucker-Aktion beginnt am Samstag, 19. November. Auch der Landesberger Ortsverband ist wieder mit von der Partie.

Bei Günter Graue von den Landesberger Johannitern laufen die Fäden der Organisation zusammen. „Wir sind seit rund fünf Jahren dabei. Wir haben mit 20 Päckchen angefangen“, erinnert er sich. Später seien es 100 gewesen und in diesem Jahr hoffen Graue und seine Mitstreiter auf 200 Päckchen, die an bedürftige Familien in Albanien, Bosnien, Nord- und Zentral-Rumänien, die Ukraine, die Republik Moldau und Bulgarien gehen sollen.

Wer sich beteiligen möchte, kann sein Paket zu den Öffnungszeiten des Büros der Johanniter an der Straße Hinter den Höfen 18 in Landesbergen abgeben – Montags bis Freitags von 8 bis 12 Uhr. Mitmachen können Privatpersonen, Firmen, Schulen, Kindergärten und Vereine.

Die Johanniter bitten dringend darum, die Pakete anhand der Packliste zu bestücken (siehe Kasten). Sie enthalten Grundnahrungsmittel, Hygieneartikel und ein kleines Kinderspielzeug.

Packliste, um Probleme beim Zoll zu vermeiden

„Es ist toll zu sehen, wie viele Menschen Jahr für Jahr die Johanniter-Weihnachtstrucker mit Paketen und Spenden unterstützen. Wir freuen uns über dieses zivile Engagement, denn damit können wir Johanniter notleidende Menschen wie etwa in der Ukraine mit dem Nötigsten unterstützen und ein Signal der Solidarität senden“, sagt Hannes Wendler, Mitglied im Landesvorstand der Johanniter in Niedersachsen und Bremen.

Bis zum 16. Dezember können Pakete gepackt und an den Sammelstellen abgegeben werden. „Es ist wichtig, sich an die Packliste zu halten“, betont Günter Graue . So bekommen alle Bedürftigen ein gleichwertiges Paket, und Probleme am Zoll werden vermieden. Die Artikel sollten in einen stabilen Karton gepackt werden.

„Wer sein Päckchen nicht vorbeibringen kann, kann sich bei uns melden“, sagt Günter Graue. In Absprache würden die Johanniter die Spenden auch abholen. Eine andere Option ist, „virtuelle Päckchen“ zu packen und Geld zu spenden, das die Johanniter in entsprechene Pakete investieren wollen.

Weitere Infos www.weihnachtstrucker-spenden.de www.johanniter-weihnachtstrucker.de Kontakt Ortsverband der Johanniter Landesbergen: 005025/19214.