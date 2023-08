Nienburg und Las Cruces kooperieren seit 30 Jahren

Gute Laune herrscht sowohl bei der Geschenkübergabe zwischen Ken Miyagishima, Bürgermeister von Las Cruces, und seinem Nienburger Amtskollegen Jan Wendorf. © Stadt Nienburg

Nienburg und Las Cruces – das ist eine seit 30 Jahren bestehende erfolgreiche Partnerschaft. Nienburg und Las Cruces, ist aber auch eine von nur neun Verbindungen bundesweit, die im Rahmen des Urban-X-Change-Projektes vom Institut des Deutschen Volkshochschule-Verbandes DVV International mit Mitteln des Auswärtigen Amts gefördert wird. Eine Delegation aus dem US-Bundesstaat New Mexico war nun zur Feier und Vertiefung beider Verbindungen zu Gast an der Weser.

Nienburg – Für das Urban-X-Change-Projekt bedeuteten die vergangenen Tage den Gegenbesuch der Amerikaner in Nienburg. Bereits im April war eine Delegation aus der Kreisstadt in die USA gereist (Julia Goslar – VHS, Claudia Eckhardt – Bildungsbüro, Franziska Materne – Klimaschutzagentur Mittelweser und Jörg Meyer – Theaterleiter, wir berichteten). Im Fokus des Projektes stehen die beiden Flüsse Rio Grande und Weser. So waren als Gäste Dr. Timothy Chappell und aus den IT- und Versorgungs-Departements Jon Juarez und Ronald Borunda mit ihren Ehefrauen Leslie Juarez und Alexa Marie Klaene-Borunda zu Gast, um zur Zukunft des Wassers zu arbeiten.

Gemeinsam würden die Volkshochschule um ihren Leiter Stephan Kaps und Las Cruces erforschen, „wie Erwachsenenbildung Maßnahmen umsetzen kann und welche Handlungsmöglichkeiten Verwaltung und NGOs haben. Die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) stehen übergeordnet auf der Agenda“, heißt es in einer Pressemitteilung. Konkret würde sich dies in einer Beschäftigung mit lebenslanger Bildung, Klimaschutz, Kultur, Arbeitsmarktintegration, Wasser und Dürre äußern.

Die Nienburger Delegation des Urban-X-Change-Programms hat die Gäste an der Weser erwartet, musste sich aber etwas länger als geplant gedulden. © VHS Nienburg (1)

Das Treffen ließen sich auch Staatsministerin Katja Keul (Die Grünen), Esther Hirsch (DVV International) sowie Kreisrätin Kathrin Woltert nicht entgehen. Katja Keul: „Urban Diplomacy ist ein wichtiger Bestandteil unserer auswärtigen Kulturpolitik. Denn nicht nur Regierungen, sondern gerade auch zivilgesellschaftlicher Austausch bilden die Basis guter bilateraler Beziehungen. Esther Hirsch ergänzte laut Mitteilung: „Ich bin beeindruckt von der aktiven und gelebten Städtepartnerschaft, die ich hier erleben durfte, und bin sicher, dass – auch über das Projekt hinaus – wichtige Grundlagen für den lokalen Umgang mit globalen Herausforderungen gelegt wurden.“

Abseits des Projektes wurde viel gefeiert

Abseits des Projektes wurde viel gefeiert, denn das 30-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft sollte nicht einfach so vorüberziehen. Bei einem Festempfang im Ratssaal des Nienburger Rathauses begrüßte Bürgermeister Jan Wendorf dazu Gäste aus Politik, Verwaltung und Gesellschaft. In seiner auf Englisch gehaltenen Rede betonte er: „Das ist ein aufregender Moment. Für uns alle, weil wir uns heute zusammengefunden haben, um drei Jahrzehnte beständige, tief empfundene Partnerschaft zwischen unseren bemerkenswerten Städten Las Cruces und Nienburg zu feiern, getrennt durch einen Ozean, aber vereint durch gemeinsame Absichten und Interessen, die die Meilen zwischen uns überbrücken.“ Die Städtepartnerschaft sehe er als „Brücke der Freundschaft“.

Seine große Freude an diesem Besuch habe auch Ken Miyagishima, Bürgermeister von Las Cruces, geäußert. Als Hamburger-Liebhaber genoss er es, im Deutschen als Bürgermeister angesprochen zu werden. Miyagishima bezeichnete Nienburg als „großartige Stadt“, schwärmte von den Landschaften und der Weser.

Das Las Cruces String Quartet bietet den musikalischen Beitrag zum Festempfang im Nienburger Ratssaal. © Stadt Nienburg

Nach den Grußworten wurden Gastgeschenke ausgetauscht. Nienburg durfte sich freuen, aus den Händen von Ken Miyagishima eine künstlerisch gestaltete Maske sowie eine traditionelle Vase und eine Schale entgegennehmen zu dürfen. Jan Wendorf habe die Gäste mit einer Weser-Fotografie beglückt.

Conny Kramer, Vorsitzende des Vereins „Nienburg – Freundschaften weltweit“, berichtete von den Anfängen der Städtepartnerschaft und den zahlreichen gegenseitigen Besuchen, insbesondere auch auf kultureller Ebene: „30 Jahre – welch’ ein langer Zeitraum, und doch empfinde ich die vielen guten Begegnungen in unserer gemeinsamen Partnerschaft, als hätten sie erst gestern stattgefunden.“ Zum Abschluss ihrer Rede betonte Conny Kramer: „Lasst uns alle bemüht sein, möglichst vielen jungen Menschen zu ermöglichen, an einem Austauschprogramm teilzunehmen. Sie werden unsere gemeinsame Zukunft gestalten.“ Musikalisch wurde der Festakt umrahmt vom Las Cruces String Quartet.