Nienburg: Tödlicher Verkehrsunfall an Ampel

Nienburg - Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Mittwoch in Nienburg gekommen.

Gegen 17.25 Uhr ist eine 30 Jahre alter Mann mit seinem Motorrad den rechten von zwei Geradeausfahrstreifen der Bundesstraße 215 vom Nordertorstriftweg kommend in Fahrtrichtung B6 unterwegs gewesen. An der Ampelkreuzung B 215/Kräher Weg musste er verkehrsbedingt halten. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Bei der erneuten Anfahrt beschleunigte der Mann laut Polizeibericht so stark, dass er kurze Zeit nur auf dem Hinterrad gefahren ist und schließlich die Kontrolle über das Motorrad verlor und stürzte. Infolge der schweren Verletzungen starb der Motorradfahrer an der Unfallstelle.

Quelle: BlickPunkt Nienburg

