Nienburg: Benzindieb flieht mit brennendem Wagen

Von: Katrin Köster

Aus diesem ehemaligen Militärfahrzeug wollte der Gesuchte offenbar Benzin stehlen. Die Polizei vermutet eine Verpuffung als Brandursache. © Marc Henkel

Nienburg – Als die Kräfte der Nienburger Feuerwehr am Sonntag zu ihrem Einsatzort kamen, bot sich ihnen ein Bild, das Fragen aufwarf: Gegen 10.55 Uhr standen zwei Autos in Flammen: Eines auf der Nienburger Festwiese sowie ein weiteres nicht weit entfernt, an der Mindener Landstraße in Höhe des Stadions. Ein weiterer Wagen wurde durch die Hitze der Flammen beschädigt, berichten Polizei und Feuerwehr.

Was war geschehen? Die Beamten ermitteln weiter, erklärte Polizeipressesprecherin Andrea Kempin Dienstag auf Nachfrage. Im Laufe des Tages sollten die Brandermittler in den Fall mit einsteigen.

Was bisher bekannt ist, ist laut Polizeibericht, dass ein bislang unbekannter Täter am Sonntagvormittag auf der Festwiese Kraftstoff aus einem olivgrünen Geländewagen der Marke Steyr Puch stehlen wollte. „Möglicherweise durch eine Verpuffung fingen der Steyr Puch als auch der Pkw des Täters Feuer“, schreiben die Beamten. Dennoch habe der Täter versucht, in seinem brennenden Auto vom Tatort zu flüchten, baute jedoch in Höhe des Stadions einen Unfall. Wie die Feuerwehr Nienburg berichtet, sei der Täter in den Zaun der Stadionanlage gefahren und sein Wagen habe innerhalb kürzester Zeit in Flammen gestanden.

Daraufhin habe der Gesuchte noch die Kennzeichen des Wagens entfernt und sei anschließend zu Fuß geflüchtet.

Zeugen haben berichtet, dass der Unbekannte zurück in Richtung Festwiese und weiter in unbekannte Richtung gelaufen sei. „Trotz unverzüglicher Fahndung mit verstärkten Einsatzkräften sowie einem Polizeihubschrauber konnte der Täter bislang nicht aufgefunden werden“, berichten die Beamten.

Der Täter versuchte zunächst, mit seinem Wagen zu fliehen – obwohl dieser brannte. Er rammte einen Zaun beim Stadion und flüchtete zu Fuß. Die Nienburger Feuerwehr löschte den Brand, doch am Fahrzeug war nichts mehr zu retten. © Marc Henkel

Bei dem Fahrzeug des Täters an der Mindener Landstraße handelt es sich wahrscheinlich um einen Range Rover. Das Fahrzeug wurde durch den Brand vollständig zerstört. Die Polizei schätzte den Schaden am Dienstag auf insgesamt 80 000 Euro.

Die Polizei beschlagnahmte diverse Tatmittel, den Wagen des Täters und den Steyr Puch. Für die Dauer der Löschmaßnahmen war die Mindener Landstraße in Höhe des Stadions einseitig gesperrt.

Zeugenaussagen zufolge soll der Täter etwa 40 Jahre alt, korpulent und 1,85 Meter groß gewesen sein. Zudem habe er Arbeitskleidung getragen. Darüber hinaus könnte er sich durch den Brand Verletzungen zugezogen haben. Die Polizei Nienburg bittet um Zeugenhinweise und nimmt diese unter 05021/97780 entgegen.