Nienburg: B6 Richtung Bremen gesperrt

Nienburg - Zu einer Vollsperrung der Bundesstraße 6 ist es am Donnerstag im Nienburger Stadtgebiet gekommen.

Ein Auto mit Anhänger hatte sich im Stadtteil Langendamm auf Höhe der Westlandstraße verklemmt, berichtet die Polizei. Da das Gespann quer auf der Fahrbahn zum stehen kam, wurde die B6 ab der Ausfahrt Langendamm in Richtung Bremen voll gesperrt.

Kurz nachdem die Polizei per Twitter über den Unfall informiert hatte, kam ein Abschleppdienst an der Unfallstelle an. Noch am Vormittag sollte die Straße wieder freigegeben werden.

Derzeitige Vollsperrung der B6 in Fahrtrichtung Bremen zwischen der Abfahrt Langendamm und Nienburg-West. (deh) #sicherfuerdich #nienburg #b6 pic.twitter.com/APgr5vnWUE — Polizei Nienburg (@Polizei_NBG) July 25, 2019

Quelle: BlickPunkt Nienburg

