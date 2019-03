Reiterin und Stute bei Verkehrsunfall verletzt

Eine 10-jährige Stute wurde bei dem Unfall an drei Fußgelenken verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall in Nienburg sind eine Reiterin und ihr Pferd am Freitag verletzt worden.

Nienburg – Gegen 16 Uhr kehrten zwei Reiterinnen mit ihren Tieren von einem Ausritt aus Langendamm zurück zu ihrem Stall Am Fasanenweg. In Höhe des Bahnüberganges Führser Busch wollten sie hintereinander die Bahngleise überqueren, als sie von hinten von einem Auto mit Anhänger überholt wurden.

Der Fahrer fuhr mit sehr hoher Geschwindigkeit und hielt vermutlich aufgrund des starken Gegenverkehrs dermaßen geringen Abstand zu den Tieren, dass das vordere Pferd erschrak und scheute. Das teilt die Polizei Nienburg mit. In der Folge stürzte das Tier, wobei es die Reiterin mit sich zog. Die Reiterin des Pferdes verletzte sich dabei am Sprunggelenk.

Die 10-jährige Stute namens Dörchen verletzte sich an drei Fußgelenken und kann vorläufig nicht geritten werden. Der Verursacher war nach Angaben der Reiterinnen zunächst weitergefahren, kehrte dann jedoch zurück. Laut Polizei erkundigte sich der Mann nach dem Befinden der Frauen und setzte dann seinen Weg fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Polizei bittet um Rücksichtnahme

„Grundsätzlich gelten dieselben Regeln, wie beim Überholen von Fahrradfahrern, nämlich so großen Seitenabstand halten, dass der Überholte nicht behindert oder sogar gefährdet wird. Beim Überholen von Tieren, ganz besonders von Pferden, sollte der Kraftfahrer zusätzlich bedenken, dass ein Tier erschrecken und Scheuen kann - so am vergangenen Freitag geschehen," bittet Polizeisprecher Axel Bergmann von der Polizei Nienburg/Schaumburg.

„In den Stadtrandbereichen von Nienburg sind häufig Reiterinnen und Reiter unterwegs und die Polizei bittet um ganz besondere Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme. Das bedeutet konkret, nur mit großem Seitenabstand und möglichst verminderter Geschwindigkeit vorbeifahren. Notfalls muss der Kraftfahrer warten, bis er gefahrlos überholen kann," lautet sein Appell.