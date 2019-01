Nienburg: Neujahrsbaby kommt mit Verspätung

Clara ist das erste Baby, das 2019 in den Helios Kliniken Mittelweser in Nienburg geboren wurde. Ihren ersten Fototermin hat sie verschlafen.

Nienburg - Neujahrsbaby Clara Bruns hat sich etwas Zeit gelassen: Erst am 3. Januar erhielt das Geburtenbuch der Helios Kliniken Mittelweser den ersten Eintrag für 2019.

Das kleine Mädchen ist um 8.37 Uhr geboren und der ganze Stolz der Eltern Sabrina Bruns und Philipp-Alexander Pommer aus Gandesbergen. Bei der Geburt wog das Nienburger Neujahrsbaby 3260 Gramm und maß 52 Zentimeter.

Mit zwei Silvesterbabys zum Abschluss des Jahres erblickten in den Helios Kliniken Mittelweser im abgelaufenen Jahr 555 Kinder das Licht der Welt. Dabei hatten die Jungs im Jahr 2018 die Nase vorn: Zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember verteilten die Hebammen im Krankenhaus Nienburg 284 blaue Namensbändchen an neugeborene Jungen und 271 rosafarbene Bändchen an Mädchen.

Julia und Maximilian beliebt

Julia, Mila und Emilia waren die beliebtesten Vornamen für Mädchen. Bei den Jungen entschieden sich Nienburgs Eltern am häufigsten für Maximilian, gefolgt von gleich sechs Namen auf Platz zwei: Ben, Milan, Leo, David, Liam und Elias.

Werdende Eltern können sich auch künftig jeweils am erstenDienstag im Monat über eine Geburt im Nienburger Krankenhaus informieren. Der nächste Termin ist am kommenden Dienstag, 8. Januar, um 19 Uhr im Foyer.

Quelle: BlickPunkt Nienburg