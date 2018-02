Frühjahrsmarkt in Nienburg wird verlängert

Öffnung bereits am Donnerstag

+ © Nikias Schmidetzki/Archiv © Nikias Schmidetzki/Archiv

Nienburg - Von Johanna Müller. Einstimmig hat der Ausschuss für Sicherheit und Ordnung am Dienstag empfohlen, den Nienburger Frühjahrsmarkt zu verlängern. Dass sich auch der Rat der Stadt für die Öffnung am Donnerstag entscheidet, sollte dadurch mehr als wahrscheinlich sein. Damit beginnt der Jahrmarkt 2018 bereits am 5. April.