Nienburg: Ein Abend mit der Schwarzen Witwe

Von: Katrin Köster

Teilen

Anja Kretschmer hat mit einem sepulkralen Thema promoviert – einer Dokumentation über Mausoleen und Grabkapellen in Norddeutschland. © Kretschmer

Nienburg – Eine Schwarze Witwe ist eigentlich keine Person, mit der man freiwillig einen Friedhof besuchen würde. Auch Anja Kretschmer ist eine – doch ein Spaziergang mit ihr hat keine tödlichen Folgen für ihre Begleiter. Kretschmer ist 42 Jahre alt und hat Kunstgeschichte studiert. Als Schwarze Witwe ist sie auf Einladung des Dasein Hospizes am Donnerstag 28. September, auf dem Nordertor Friedhof Nienburg zu Gast. Meuchelmorde sind nicht vorgesehen, aber Erzählungen von vergessenen Bräuchen im Bereich der Toten- und Bestattungskultur. Schriftlich berichtet Anja Kretschmer von ihrer Beziehung zum Tod.

Frau Kretschmer, Sie führen Gruppen als Schwarze Witwe über Friedhöfe. Diese Figur ist ja sehr negativ besetzt. Eine Schwarze Witwe ist im Volksmund die Mörderin ihres Gatten. Weshalb haben Sie sich diese Figur ausgesucht? Was bedeutet sie bei Ihren Führungen?

Die Schwarze Witwe bezieht sich auf die schwarze Trauerkleidung, die bis heute im Gesellschaftsbild bei Verlust eines Partners präsent ist. Die Witwe aus dem späten 19. Jahrhundert kann am besten die mannigfaltigen Bräuche und Glaubensvorstellungen der damaligen Jahrhunderte präsentieren und darüber berichten, da der Trauernde all diese Phasen durchläuft. Die Assoziation zum Spinnentier oder dem negativen Bild überlasse ich dabei jedem selbst. Fakt ist, dass sie eine sehr charmante, aber auch geheimnisvolle Dame ist...

Der Tod ist für viele Menschen ein Tabu, über das sie ungern sprechen. Warum sollten sie einen Abend auf dem Nienburger Friedhof mit der Schwarzen Witwe verbringen?

Das Ende betrifft uns alle -–über kurz oder lang. Nur wenn man lernt, dies zu akzeptieren, kann man die Gegenwart bewusst gestalten. An diesem Abend kann man sich unverfänglich dem Thema nähern, Geschichten unserer Ahnen lauschen, die längst als Aberglauben abgetan und belächelt werden und doch so viel Authentizität besitzen, dass man sich mit ihnen identifizieren kann. Die Witwe gestaltet den Rundgang mit solch einer Leichtigkeit, dass die Besucher nahezu beschwingt vom Friedhof gehen, da sie unterhalten wurden, lachen durften und viel über sich selbst erfahren haben. Sie kommen miteinander ins Gespräch; erinnern, was ihre Großeltern ihnen immer erzählt haben und befassen sich mit dem Tod. Das ist mein Ziel.

Auf welchen Friedhöfen sind Sie bereits unterwegs gewesen?

Wie gehen die Kirchengemeinden mit Ihren Veranstaltungen um?

Von Niebüll bis München war ich schon auf mehr als 70 Friedhöfen unterwegs, darunter kleine Dorffriedhöfe und der größte Parkfriedhof – Hamburg Ohlsdorf. Die Friedhofsverwaltungen und Kirchengemeinden sind in der Regel sehr aufgeschlossen und sehen die Führung als wichtigen Beitrag der eigenen Öffentlichkeitsarbeit an, denn bei diesen Führungen wird der Friedhof in Szene gesetzt und Menschen besuchen diesen Ort, die mitunter noch nie dort gewesen sind.

Viele Menschen fürchten sich vor dem Sterben. Sie auch?

Dass unsere Beziehungen so radikal abgebrochen werden und wir die geliebten Menschen nie wiedersehen, ist, so denke ich, die Hauptangst vor dem Tod. Die meisten sagen, nicht der Tod ängstigt sie, sondern das Sterben. Jeder stirbt anders und ein langes, qualvolles Dahinsiechen wünscht sich wohl niemand.

Urnengrab, Seebestattung, selbstbemalte Särge: Begräbnisse sind sehr individuell geworden. Ist das eine positive Entwicklung, die die Angst vor dem Tod nehmen kann?

Die Bestattungsvielfalt kann erleichtern, kann aber auch erschwerend sein, wenn man nicht weiß, was der Verstorbene wünschte, weil zu Lebzeiten das Thema immer tabu war. Die rechtzeitige Klärung über Bestattungsart, Ort und letzte Wünsche schafft auch für die Hinterbliebenen Erleichterung, da sie sich wie an einem roten Faden an den festgelegten Wünschen entlanghangeln und mit einem guten Gefühl diesen Weg beschreiten können. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Angehörigen, die den Verstorbenen aktiv begleiten und für ihn in Aktion treten, (Urne bemalen, Lieblingsdinge mitgeben, hygienische Versorgung, Abschied selbst gestalten oder die Rede selbst halten) friedvoller und beseelter loslassen können.

Die Bestattungsvielfalt kann erleichtern, kann aber auch erschwerend sein, wenn man nicht weiß, was der Verstorbene wünschte, weil zu Lebzeiten das Thema immer tabu war. Die rechtzeitige Klärung über Bestattungsart, Ort und letzte Wünsche schafft auch für die Hinterbliebenen Erleichterung, da sie sich wie an einem roten Faden an den festgelegten Wünschen entlanghangeln und mit einem guten Gefühl diesen Weg beschreiten können. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Angehörigen, die den Verstorbenen aktiv begleiten und für ihn in Aktion treten, (Urne bemalen, Lieblingsdinge mitgeben, hygienische Versorgung, Abschied selbst gestalten oder die Rede selbst halten) friedvoller und beseelter loslassen können.

Sie schreiben auf Ihrer Webseite, dass sich viele Menschen vor dem Scheintod fürchten. Was bedeutet das, und warum ist das heute noch so?

Zur damaligen Zeit war die Bestimmung des Todes auf einfaches Überprüfen des Pulses und der Atmung beschränkt. Man bemerkte nun, dass es auch Zustände des Lebens gibt, bei denen kaum ein Lebenszeichen sichtbar ist, der Mensch jedoch noch lebt. Zunehmend kamen Gerüchte in Umlauf, dass Menschen in Gräbern erwachten und qualvoll erstickt wären, weil keiner ihre Hilfeschreie unter der Erde gehört hatte. Fand man bei Exhumierungen oder in Familiengrüften halbgeöffnete Särge und Tote, die seitwärts lagen, weit geöffnete Münder besaßen und von Schreck geweitete Augen, gerieten diese Schreckensszenarien schnell in Umlauf, sodass eine hysterische Angst entstand, selbst einmal betroffen zu sein. Daher kamen Erfindungen zutage, die den Scheintoten retten sollten, wie die Rettungsglocke oder das Rufrohr. Bis heute hört man diese Geschichten, wie vor Kurzem in Ecuador.

Gibt es ein Ritual, das in Norddeutschland üblich ist?

Die Sitten und Gebräuche sind im deutschsprachigen Raum alle gleich. Schaut man in andere Kulturen und Ländern erkennt man, dass sich dort noch viele Sitten aus unserer Zeit erhalten haben lassen. Von Totenwache über die alten Berufe bis hin zum Aberglauben an die unruhigen Toten finden sich in allen Gegenden Deutschlands die gleichen Spuren. Nehmen wir das Beispiel des Leichenbitters: Eine Person, die den Tod früher bekannt gab sowie den Termin der Beisetzung. Im Raum Bremen ist bekannt, dass der Leichenbitter nach der beendeten Trauerfeier im Haus noch an den Sarg herantrat, seinen Hut abnahm und im Namen der Familie Dank an die Trauergesellschaft aussprach sowie die Organisation des Leichenzuges übernahm.

Weitere Informationen: www.friedhofsgefluester.de

www.dasein-hospiz.de/